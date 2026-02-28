«Лютый ад»: Боярский – о матче «Зенит» – «Балтика»

Журналист Александр Боярский высказался об игре 19-го тура чемпионата России «Зенит» – «Балтика».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь. «Зенит» по итогам матча вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до середины субботы, 28 февраля. «Балтика» осталась на пятой строчке турнирной таблицы.

«Питер начали тащить с первого же матча. Какой же лютый ад – ну какой офсайд там...» – написал болельщик «Динамо» Боярский.