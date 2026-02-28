В «Акроне» намекнули на руку «Газпрома» в отмененном голе Дзюбы

Константин Клюшев, генеральный директор «Акрона», с иронией высказался о работе арбитров в матче РПЛ с «Оренбургом».

Тольяттинский клуб проиграл «Оренбургу» (0:2) в 19-м туре чемпионата России.

«Мечты сбываются», – сказал Клюшев.