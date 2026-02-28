Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В «Акроне» намекнули на руку «Газпрома» в отмененном голе Дзюбы

В «Акроне» намекнули на руку «Газпрома» в отмененном голе Дзюбы

Сегодня, 15:00
2

Константин Клюшев, генеральный директор «Акрона», с иронией высказался о работе арбитров в матче РПЛ с «Оренбургом».

Тольяттинский клуб проиграл «Оренбургу» (0:2) в 19-м туре чемпионата России.

«Мечты сбываются», – сказал Клюшев.

  • В первом тайме судьи отменили гол Артема Дзюбы из-за офсайда. Причем телезрителям на показали повтор с офсайдной камеры – только с центральной. Вероятно, с этого же ракурса судьи принимали решение.
  • «Оренбург» набрал 15 очков, прервал серию из четырех матчей в Мир РПЛ без побед и поднялся на 13-е место, обойдя «Пари НН» (14) и махачкалинское «Динамо» (15).
  • «Акрон» идет девятым с 21 очком и потерпел третье поражение подряд в чемпионате.

РПЛ. «Оренбург» обыграл «Акрон», гол Дзюбы отменили из-за офсайда 14
Обзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Гол Дзюбы отменили после длительной проверки ВАР и ни разу не показали повтор с офсайдной камеры 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Оренбург Дзюба Артем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1772280173
))))Да больше некому!)
Ответить
Cleaner
1772280394
А чего тут намекать то, это и так ВСЕМ видно. Стыдно за Зенит!!!...(((
Ответить
  • Читайте нас: 