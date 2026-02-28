В «Акроне» намекнули на руку «Газпрома» в отмененном голе Дзюбы

Константин Клюшев, генеральный директор «Акрона», с иронией высказался о работе арбитров в матче РПЛ с «Оренбургом».
Тольяттинский клуб проиграл «Оренбургу» (0:2) в 19-м туре чемпионата России.
«Мечты сбываются», – сказал Клюшев.
- В первом тайме судьи отменили гол Артема Дзюбы из-за офсайда. Причем телезрителям на показали повтор с офсайдной камеры – только с центральной. Вероятно, с этого же ракурса судьи принимали решение.
- «Оренбург» набрал 15 очков, прервал серию из четырех матчей в Мир РПЛ без побед и поднялся на 13-е место, обойдя «Пари НН» (14) и махачкалинское «Динамо» (15).
- «Акрон» идет девятым с 21 очком и потерпел третье поражение подряд в чемпионате.
Источник: «Спорт-Экспресс»