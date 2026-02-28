Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Позорище, вы сдурели?!» Радимов призвал уйти из профессии судей матча «Локо» – «Пари НН»

«Позорище, вы сдурели?!» Радимов призвал уйти из профессии судей матча «Локо» – «Пари НН»

Сегодня, 19:08
18

Владислав Радимов жестко раскритиковал арбитров матча «Локомотив» – Пари НН».

  • «Локо» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 19‑го тура РПЛ со счетом 2:1.
  • Команда из Нижнего Новгорода забила гол с пенальти. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый за фол Сергея Пиняева на Максиме Шнапцеве.

«Чемодан – вокзал – Белград!

Ребята, вы сдурели!? Начало сезона с точки зрения судейства хуже не придумать!

После такого пенальти Мажич должен собирать чемодан и проваливать к себе домой! А судья Шафеев и те, кто позвал его на ВАР должны уйти из профессии! Каждый раз когда увижу его за работой каждый раз буду писать о том, что его не должно быть в судействе! И я понимаю, что из-за «дела «Торпедо» у нас в судейском корпусе кадровый дефицит, но так издеваться над нами нельзя!

Я играл в 90-е, и тогда такие пенальти тоже ставили, но тогда судьи сами признавались что это делают за бабки! Позорище!» – написал Радимов.

Радимов назвал Аршавина «мудаком» 6
Радимов оценил скандальную победу «Зенита» над «Балтикой» 4
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт 4
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив Радимов Владислав Шафеев Рафаэль
MURAD F. A.
1772295220
Что то Радимов, после отменного гола Балтики, не призывает судей уйти из профессии.
Ответить
Semenycch
1772295524
Полностью согласен с Радимовым, такие пенальти ставить нельзя! Вообще складывается впечатление, что лучше всех в этом туре отработал в качестве рефери Сухой.
Ответить
bset
1772295873
А точно ли это главный позор тура?
Ответить
Strig
1772296156
радимов ты бы про бом)I(иков лучше...
Ответить
Cleaner
1772296251
Радимов: - ДЕРЖИ ВОРА!!!
Ответить
Strige
1772296426
А про отмененный гол Балтики промолчал, как же любимую команду обидели... Как задрали эти "эксперДы"
Ответить
rash1959
1772296484
Он бы вчера так сказал про сдурели. Но видимо язык содрал после того как "жёстко" вылизывал голубые попы.
Ответить
Strig
1772298311
возомнил о себе ... до )(УЯ видимо..
Ответить
