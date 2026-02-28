«Позорище, вы сдурели?!» Радимов призвал уйти из профессии судей матча «Локо» – «Пари НН»

Владислав Радимов жестко раскритиковал арбитров матча «Локомотив» – Пари НН».

«Локо» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 19‑го тура РПЛ со счетом 2:1.

Команда из Нижнего Новгорода забила гол с пенальти. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый за фол Сергея Пиняева на Максиме Шнапцеве.

«Чемодан – вокзал – Белград!

Ребята, вы сдурели!? Начало сезона с точки зрения судейства хуже не придумать!

После такого пенальти Мажич должен собирать чемодан и проваливать к себе домой! А судья Шафеев и те, кто позвал его на ВАР должны уйти из профессии! Каждый раз когда увижу его за работой каждый раз буду писать о том, что его не должно быть в судействе! И я понимаю, что из-за «дела «Торпедо» у нас в судейском корпусе кадровый дефицит, но так издеваться над нами нельзя!

Я играл в 90-е, и тогда такие пенальти тоже ставили, но тогда судьи сами признавались что это делают за бабки! Позорище!» – написал Радимов.