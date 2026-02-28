Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лапочкин назвал «катастрофой» ситуацию с судейством в РПЛ

Сегодня, 16:59
2

Бывший арбитр чемпионата России Сергей Лапочкин прокомментировал последние судейские скандалы.

«Катастрофический старт для российского судейства. Полная дискредитация арбитров в поле.

Зачем командировать судей на матчи, если можно из Москвы по видео судить?» – сказал Лапочкин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Накануне в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Балтика» отменили гол гостей, сославшись на пассивный офсайд у Брайана Хиля.
  • В другой встрече «Оренбург»«Акрон» (2:0) был отменен гол Артема Дзюбы из-за офсайда, причем зрителям не показали повтор с офсайдной камеры – только с центральной. Вероятно, по этому же сомнительному ракурсу принимали решение и арбитры.
  • В игре «Краснодар»«Ростов» (2:1) тоже было несколько ВАР-вмешательств. Их количество в РПЛ значительно превышает норму.

Еще по теме:
Обзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) и вышел в лидеры, у ростовчан 2 удаления 31
Эмоциональная реакция Тедеева на отмену гола Дзюбы
Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Лапочкин Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нейтральный болельщик
1772287685
Смотря на позор в Питере, ужас в Оренбурге и Красндоре, нам надо на 2-3 года завозить судей с заграницы на ключевые матчи хотя бы а то и на все матчи
Ответить
andr45
1772289647
Пересажать всех судей вместе с их паханом ДЮКОВЫ с обязательной компенсацией всех финансовых потерь клубам понесшим убытки из-за их неправедных решений.
Ответить
Бумбраш
1772290177
Миллер и Люков не согласны, всё отлично и надо продолжать в том же духе...пока Миллер у руля грязьпрома нужно как можно больше звёздочек лузерше зинке нарисовать
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
Видео«Вы что творите»: Мостового шокировало решение судей в матче «Краснодара» с «Ростовом»
17:44
3
Мусаев двумя словами описал 2:1 «Краснодара» с «Ростовом»
17:27
3
Альба назвал виновного в поражении «Ростова» от «Краснодара»
17:22
2
Реакция Сперцяна на вырванную победу «Краснодара» над «Ростовом»
17:10
4
IFAB принял важные изменения в правила футбола
16:48
4
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) и вышел в лидеры, у ростовчан 2 удаления
16:35
55
Дзюба отреагировал на отмену гола в Оренбурге
16:04
Геничу предложили спор на 10 миллионов
15:56
7
«Зенит» выработал стратегию по Венделу и Луису Энрике
15:29
19
Все новости
Все новости
Лапочкин назвал «катастрофой» ситуацию с судейством в РПЛ
16:59
2
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
16:35
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) и вышел в лидеры, у ростовчан 2 удаления
16:35
54
Эмоциональная реакция Тедеева на отмену гола Дзюбы
16:27
Впечатления Орлова от новичка «Зенита» Дурана
16:17
1
Дзюба отреагировал на отмену гола в Оренбурге
16:04
Геничу предложили спор на 10 миллионов
15:56
7
«Позор и ужас»: представитель Дзюбы – об отмененном голе
15:43
2
«Зенит» выработал стратегию по Венделу и Луису Энрике
15:29
19
В «Акроне» намекнули на руку «Газпрома» в отмененном голе Дзюбы
15:00
5
«Матч ТВ» заменил Черданцева на игре РПЛ: известна причина
14:46
11
Лепсая: «Неужели в России нет айтишников, способных написать код по чертежу прямых офсайдных линий?»
14:38
3
РПЛ. «Оренбург» обыграл «Акрон», гол Дзюбы отменили из-за офсайда
14:02
18
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
14:02
Количество ВАР-вмешательств в РПЛ превышает норму в 2 раза
13:59
Орлов: «Гол Андраде вытекал из логики событий, но нарисовали линии, тут уже никуда не деться»
13:56
8
Гонду высказался об обозначении своей фамилии в РПЛ
13:41
ФотоМиллер и Зырянов подарили Семаку куртку на 50-летие
13:32
36
Тренер «Балтики» высказался об офсайдных линиях при отмене гола в ворота «Зенита»
13:23
11
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 28 февраля 2026
13:20
ВидеоГол Дзюбы отменили после длительной проверки ВАР и ни разу не показали повтор с офсайдной камеры
13:03
7
Смородская двумя словами отреагировала на отмену гола «Балтики» «Зениту»
12:55
12
Первак – о лучшем игроке «Спартака» в XXI веке: «Титов глотнул таблеток, у Промеса наркотики, еще резал кого-то»
12:39
4
Семшов оценил первую игру Джонов в «Зените»
12:28
4
Экс-игрок ЦСКА назвал хорошей работу судьи в матче «Зенит» – «Балтика»
12:16
Где смотреть матч «Ахмат» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:06
Где смотреть матч «Сочи» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:04
1
Где смотреть матч «Динамо» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:01
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 