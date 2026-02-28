Лапочкин назвал «катастрофой» ситуацию с судейством в РПЛ

Бывший арбитр чемпионата России Сергей Лапочкин прокомментировал последние судейские скандалы.
«Катастрофический старт для российского судейства. Полная дискредитация арбитров в поле.
Зачем командировать судей на матчи, если можно из Москвы по видео судить?» – сказал Лапочкин в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Накануне в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Балтика» отменили гол гостей, сославшись на пассивный офсайд у Брайана Хиля.
- В другой встрече «Оренбург» – «Акрон» (2:0) был отменен гол Артема Дзюбы из-за офсайда, причем зрителям не показали повтор с офсайдной камеры – только с центральной. Вероятно, по этому же сомнительному ракурсу принимали решение и арбитры.
- В игре «Краснодар» – «Ростов» (2:1) тоже было несколько ВАР-вмешательств. Их количество в РПЛ значительно превышает норму.
Источник: Спортс