Лапочкин назвал «катастрофой» ситуацию с судейством в РПЛ

Бывший арбитр чемпионата России Сергей Лапочкин прокомментировал последние судейские скандалы.

«Катастрофический старт для российского судейства. Полная дискредитация арбитров в поле.

Зачем командировать судей на матчи, если можно из Москвы по видео судить?» – сказал Лапочкин в эфире телеканала «Матч Премьер».