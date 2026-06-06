37-летнему Дзюбе вынесли вердикт: «В РПЛ никакой защитник его уже не боится»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов оценил перспективы Артема Дзюбы продолжить карьеру в РПЛ.

Нападающему в августе исполнится 38 лет.

Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.

В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.

Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.

«Если Дзюба еще хочет играть в футбол, может попробовать в команду Первой лиги, которая хочет в РПЛ. Однозначно, в РПЛ Артем уже не может тянуть.

Человек уже не может, пешком ходит по полю. «Акрон» и был в такой яме, потому что понадеялся на Артема. Все время играли длинно, на него. Когда Дзюба выпадал, начинались проблемы.

Сейчас уровень Артема – Первая лига. И популяризация футбола в регионах будет. А в РПЛ никакой защитник его уже не боится», – заявил Попов.