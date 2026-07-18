Семин прокомментировал трансфер Воробьева из «Локо» в «Краснодар»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил переход нападающего Дмитрия Воробьева в «Краснодар».

«Переход Воробьeва и его стоимость – это нормальная ситуация, учитывая наш рынок. Россияне необходимы клубам. Сложно сказать, оправдает ли игрок свою стоимость, стабильной игры нет. Решение «Локомотива» оправдано финансово, плюс сам Воробьeв хотел вернуться в «Краснодар». Он воспитанник, это тоже нужно держать в уме.

Человек хочет помочь своей родной команде. Не считаю, что это большая потеря для «Локомотива». Время покажет, получит ли «Краснодар» преимущество в атаке. Кордоба травмирован, ему нужна была замена. Все надеются, что Воробьeв станет такой заменой», – сказал Сeмин.