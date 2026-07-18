Стало известно, почему не было жеребьевки перед серией пенальти «Зенита» и «Спартака»

Появилась информация об отмене жеребьевки перед серией пенальти в суперкубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком».

«Представители РФС приказали судье матча «Зенит» – «Спартак», чтобы серию пенальти пробили в ворота, за которыми находились фанаты «Зенита»: арбитр не провeл жребий, хотя обязан был сделать это по регламенту – и пенальти били в те ворота, которые определили в РФС.

Это объяснили «соображениями безопасности»: на последней минуте Соболев спровоцировал фанатов «Спартака», празднуя гол перед ними. Из-за этого в РФС решили, что бить туда пенальти в послематчевой серии нельзя», – написал источник.