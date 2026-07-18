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  • Стало известно, почему не было жеребьевки перед серией пенальти «Зенита» и «Спартака»

Стало известно, почему не было жеребьевки перед серией пенальти «Зенита» и «Спартака»

Вчера, 22:22
15

Появилась информация об отмене жеребьевки перед серией пенальти в суперкубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком».

«Представители РФС приказали судье матча «Зенит» – «Спартак», чтобы серию пенальти пробили в ворота, за которыми находились фанаты «Зенита»: арбитр не провeл жребий, хотя обязан был сделать это по регламенту – и пенальти били в те ворота, которые определили в РФС.

Это объяснили «соображениями безопасности»: на последней минуте Соболев спровоцировал фанатов «Спартака», празднуя гол перед ними. Из-за этого в РФС решили, что бить туда пенальти в послематчевой серии нельзя», – написал источник.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • «Зенит» взял свой 10-й Суперкубок.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (15)
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k611
1784402790
Представители РФС занялись самоуправством. В такой игре мелочей не бывает...
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knikos
1784402798
Не кидались бы бутылками , был бы жребий ! Да и "дух" , точнее , запашок корытный ...
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Номэд
1784402811
Представители РФС приказали судье игры «Зенит» – «Спартак», чтобы послематчевые пенальти били в ворота, за которыми сидели фанаты петербуржцев А в рфс все выходцы из питорской петушарни. Позор вонючей бом.жарне.
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рылы
1784403061
заговор, заговор))
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Semenycch
1784403175
В этом матче парнокопытное стадо было как на поле, так и на трибунах!
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garet12222
1784403512
а где в новости, что из-за летящих с трибуны предметов и решили обезопаситься? ******(в данном случае обобщаю таких людей, а не болельщиков Спартака), кидающий бутылки на поле, своим же не дали шанса побить пенки перед своими же болельщиками. фу такими быть! возможно, решили исход матча этим!
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NewLife
1784403747
ЗПРФ !!! РФС - продажное говно 😡
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Willow
1784407326
Позвонил Донни и отменил?
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САДЫЧОК
1784407860
Отмена матча. Нарушен регламент.
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IVANRUS777
1784410117
Хрен с ним с проигрышем по пенальти. Но желаю выродку Соболеву перелома обеих ног и порванных крестов. Чтобы тебе гнида кто нибудь твою башку тупую проломил на улице! Вернётся тебе сполна и даже больше!
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