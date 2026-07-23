Вендел: «В Кубке игроки «Спартака» провоцировали болельщиков «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о стычке в концовке матча за OLIMBET Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2 пенальти).
– Матч со «Спартаком» в Суперкубке получился сверхнапряженным, с голливудской концовкой. Какие эмоции после победы?
– Самые положительные! Тяжелейшая игра, но мы вытерпели, доборолись до конца и, слава богу, вышли победителями из серии пенальти.
– После гола Соболева с пенальти не хотелось влезть в эпицентр стычки? Что чувствовал в тот момент? Спустя четыре года снова чуть не случилась массовая драка.
– Мне не нравится, когда происходят подобные стычки, но в таких принципиальных матчах это нормальное явление. Все на взводе, нервы на пределе, эмоции порой перехлестывают через край.
Вспомните поведение игроков «Спартака» после кубковой встречи в Петербурге – наших болельщиков провоцировали по-настоящему, но никто не возмущался. Все позади, Суперкубок наш, и нужно настраиваться на игру с «Акроном».
- Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
- После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.
- КДК на заседании, которое проходит сегодня, рассмотрит дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче.