Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вендел: «В Кубке игроки «Спартака» провоцировали болельщиков «Зенита»

Вендел: «В Кубке игроки «Спартака» провоцировали болельщиков «Зенита»

Сегодня, 12:52
6

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о стычке в концовке матча за OLIMBET Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2 пенальти).

– Матч со «Спартаком» в Суперкубке получился сверхнапряженным, с голливудской концовкой. Какие эмоции после победы?

– Самые положительные! Тяжелейшая игра, но мы вытерпели, доборолись до конца и, слава богу, вышли победителями из серии пенальти.

– После гола Соболева с пенальти не хотелось влезть в эпицентр стычки? Что чувствовал в тот момент? Спустя четыре года снова чуть не случилась массовая драка.

– Мне не нравится, когда происходят подобные стычки, но в таких принципиальных матчах это нормальное явление. Все на взводе, нервы на пределе, эмоции порой перехлестывают через край.

Вспомните поведение игроков «Спартака» после кубковой встречи в Петербурге – наших болельщиков провоцировали по-настоящему, но никто не возмущался. Все позади, Суперкубок наш, и нужно настраиваться на игру с «Акроном».

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.
  • КДК на заседании, которое проходит сегодня, рассмотрит дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче.

Еще по теме:
Мостовой высказался о возможной переигровке матча «Зенит» – «Спартак» 5
Колосков – о протесте «Спартака»: «Они унижают себя» 9
Медведев пословицей отреагировал на требование «Спартака» о переигровке Суперкубка 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Вендел
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OldenVad
1784802031
Кто вас провоцировал? На ваших болельщиков внимания даже никто не обратил. А в ответ они закидали игроков бутылками. Но кому же это интересно
Ответить
Hector вернулся
1784803090
Соболь кривоногое позорище! А строит из себя.
Ответить
Бумбраш
1784803593
Вспомнили встречу,и кто и как провоцировал?вендель .издабол
Ответить
anatolich72
1784804818
После той кубковой игры распил арену дисквалифицировать должны были, однако тишина. Так что вендел заткнись и не скули
Ответить
andrei-sarap-yandex
1784809979
СПАРТАК-БОЛЬНОЙ
Ответить
ySS
1784824136
Как сейчас помню, шли к помойным трибунам и кричали что-то им)) Провоцировали своей игрой, хотя и выглядели не столько лучше, как на картонном в Нижнем)
Ответить
Главные новости
Символическая сборная разочарований ЧМ-2026
20:01
1
Глава КДК объяснил наказание для Соболева
19:47
2
Официально прояснилось будущее 40-летнего Модрича
19:15
Реакция «Спартака» на решение КДК по переигровке Суперкубка
18:43
19
Раскрыта причина срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»
18:27
11
КДК объяснил, почему отказал «Спартаку» в переигровке Суперкубка
18:05
8
Генич определил, какого игрока должен продать «Спартак»
17:35
4
КДК наказал Соболева за поведение в матче со «Спартаком»
17:18
39
Решение КДК по переигровке матча «Зенит» – «Спартак»
17:07
26
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 1-го тура РПЛ
17:03
11
Все новости
Все новости
КДК оштрафовал «Спартак» за матч с «Зенитом»
19:06
6
КДК объяснил, почему отказал «Спартаку» в переигровке Суперкубка
18:05
8
Решение КДК по переигровке матча «Зенит» – «Спартак»
17:07
26
Реакция Червиченко на просьбу «Спартака» переиграть матч с «Зенитом»
15:43
22
Ещенко одним словом описал возможную переигровку матча «Зенит» – «Спартак»
15:24
11
Мостовой высказался о возможной переигровке матча «Зенит» – «Спартак»
14:18
17
Колосков – о протесте «Спартака»: «Они унижают себя»
13:56
23
Медведев пословицей отреагировал на требование «Спартака» о переигровке
13:38
19
Вендел: «В Кубке игроки «Спартака» провоцировали болельщиков «Зенита»
12:52
6
Раскрыты причины протеста «Спартака», потребовавшего переиграть матч с «Зенитом»
12:39
27
«Спартак» потребовал переигровки матча с «Зенитом»
12:13
48
Быстров шокирован решением КДК вызвать Соболева
04:35
22
Ловчев высказался о скандалах в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 23:37
19
Орлов – о «Спартаке» в Суперкубке: «Ну, возил и возил… А победу домой привез «Зенит»
Вчера, 11:48
35
Экс-судья Лапочкин сказал, стоит ли наказать Соболева за поведение в матче за Суперкубок
Вчера, 08:19
28
Соболев высказался о поведении болельщиков «Спартака»
21 июля
12
Аршавин прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»
21 июля
14
Определен возможный срок дисквалификации Соболева за выходку в матче со «Спартаком»
20 июля
14
Комментарий Бубнова о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
20 июля
42
«Спартак» подаст протест по судейству в матче за Суперкубок
20 июля
53
В «Спартаке» объяснили, почему команда не ушла с поля в матче с «Зенитом»
20 июля
24
Кахигао: «Спартак» переиграл «Зенит» и заслужил победу в Суперкубке»
20 июля
15
Тренер «Зенита»: «Хорошо, что ВАР может исправить ошибки судей»
20 июля
17
Кахигао заявил, что «Спартак» пострадал из-за провокации Соболева
20 июля
15
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
«Спартак» призвал РФС наказать игрока «Зенита»
20 июля
31
В «Спартаке» объяснили, почему Соболева следовало удалить в матче за Суперкубок
20 июля
33
В «Зените» оценили игру «Спартака» в Суперкубке
20 июля
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+