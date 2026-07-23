Ещенко раскритиковал игру «Зенита»: «Ни комбинаций, ничего, одни подачи»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко уверен, что московской команде по силам побороться за чемпионство в этом сезоне. Он заявил, что ему не нравится игра «Зенита».

– Реально «Спартаку» побороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Почему бы и нет. «Спартак» играет продуктивно, более интересно. Игра за Суперкубок России это показала, да и пара туров из прошлого чемпионата тоже. У москвичей хорошее сочетание игроков. За счет чего хочет побеждать «Зенит» – непонятно. Ни комбинаций, ничего, просто одни подачи. Если неважно чувствует себя, допустим, Глушенков, то выпадает вся атакующая линия. Со «Спартаком» они искали только пенальти, возможно, потому что все остальное было перекрыто.