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  • Ещенко раскритиковал игру «Зенита»: «Ни комбинаций, ничего, одни подачи»

Ещенко раскритиковал игру «Зенита»: «Ни комбинаций, ничего, одни подачи»

23 июля, 23:24
10

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко уверен, что московской команде по силам побороться за чемпионство в этом сезоне. Он заявил, что ему не нравится игра «Зенита».

– Реально «Спартаку» побороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Почему бы и нет. «Спартак» играет продуктивно, более интересно. Игра за Суперкубок России это показала, да и пара туров из прошлого чемпионата тоже. У москвичей хорошее сочетание игроков. За счет чего хочет побеждать «Зенит» – непонятно. Ни комбинаций, ничего, просто одни подачи. Если неважно чувствует себя, допустим, Глушенков, то выпадает вся атакующая линия. Со «Спартаком» они искали только пенальти, возможно, потому что все остальное было перекрыто.

  • «Зенит» обыграл «Спартак» в серии пенальти в суперкубковом матче.
  • Петербуржцы – действующие победители РПЛ. Красно-белые заняли по итогам прошлого сезона четвертое место.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Ещенко Андрей
Комментарии (10)
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Интерес
1784839507
Ну да :неэффективные многочисленные , многосложные комбинации,лучше,конечно.ТТД отличные,Бубнов в восторге.
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Жорик кекс обжорик
1784840183
нуу, ты чего обижаешь "Великого" тренера семака, ща ему еще пару бразильцев купят, и чемп взят. А если честно, туда да же Мостового тренером поставь, результат будет тот же.
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Бумбраш
1784860125
Пусть нет обаодок,комбинаций.но есть судьи,вар,продажное кдс и эск и какие денежные подачи
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АЛЕКС 58
1784863087
Лучший игрок немытых,это газпромбанк во главе которого Дюков
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Garrincha58
1784864936
Надо не игроков критиковать, а гл. тренера за такую ужасную игру
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Триумфальный
1784867520
Пока Зенит собирает трофеи, спам спустя 20 лет наконец научился делать пару комбинаций за матч
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Айболид
1784869502
Да , в отличии от Спартака - ни комбинаций , ни стрингов .... вобщем ничего подобного в Зените нет .
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subbotaspartak
1784873319
«Ни комбинаций, ничего, одни подачки»... Им хватает (я про РФС)
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ТяжелаяАртиллерия
1784888803
Е*т, я уже заждался, когда уже уберут Семака!?
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