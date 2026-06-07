Мнение Ещенко о приближающемся уходе Барко из «Спартака»

Бывший спартаковец Андрей Ещенко высказался о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко. Он хочет обратно в Аргентину.

«Разве «Спартак» зависит от одного футболиста? Выигрывает команда, а не игрок. Уйдет Барко – придет другой игрок, и они также будут бороться за чемпионство. «Спартак» не команда, зависящая только от Барко. Таких игроков еще можно найти», – сказал Ещенко.