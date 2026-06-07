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Мнение Ещенко о приближающемся уходе Барко из «Спартака»

Сегодня, 12:14
4

Бывший спартаковец Андрей Ещенко высказался о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко. Он хочет обратно в Аргентину.

«Разве «Спартак» зависит от одного футболиста? Выигрывает команда, а не игрок. Уйдет Барко – придет другой игрок, и они также будут бороться за чемпионство. «Спартак» не команда, зависящая только от Барко. Таких игроков еще можно найти», – сказал Ещенко.

  • В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Россия. Премьер-лига Спартак Кубань Барко Эсекьель Ещенко Андрей
Комментарии (4)
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Красногвардейчик
1780826567
От одного конечно не зависит, но если уйдёт Барко, Спартак вряд ли будет на золото претендовать, это мотор и ум КБ
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NewLife
1780827004
Спросите еще его мнение о приближающемся маразме редакторов Бомбардира😆
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TOMSON
1780827750
Так то и с Барко за чемпионство бороться не получается.
Ответить
АртурZaСМ
1780829881
Ну, не знаю не знаю, это потеря. Давно в Спартаке не появлялись леги такого уровня (последним был Промес). Прежде чем удалось его привезти (игрока уровня Барко) сколько трансферных окон было прос.рат.о, сколько бабок залетело коту под хвост? Пи.з.д.еть то не мешки ворочать...
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