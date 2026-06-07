Мнение Ещенко о приближающемся уходе Барко из «Спартака»

Бывший спартаковец Андрей Ещенко высказался о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко. Он хочет обратно в Аргентину.
«Разве «Спартак» зависит от одного футболиста? Выигрывает команда, а не игрок. Уйдет Барко – придет другой игрок, и они также будут бороться за чемпионство. «Спартак» не команда, зависящая только от Барко. Таких игроков еще можно найти», – сказал Ещенко.
- В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»