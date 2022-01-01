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Команды
Кубань
€ 1 млн
Кубань
Краснодар
Стадион:
Кубань
Сайт:
http://pfckuban.ru/
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Таблица
Фото
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
Фото
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
Фото
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Фото
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»
21 июня
1
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко снялся со Второй лиги
19 июня
3
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Зенит-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Мнение Ещенко о приближающемся уходе Барко из «Спартака»
7 июня
12
«Кубань» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
Игроки краснодарского клуба приостановили контракты
3 июня
3
Клуб Второй лиги может прекратить существование, игроки угрожают забастовкой
3 июня
1
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко может прекратить существование
19 мая
4
«Динамо-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
Краснодарский клуб близок к банкротству
2 мая
10
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
2 мая
6
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
30 апреля
5
Ещенко прокомментировал отказ своей команды лететь во Владивосток
30 апреля
1
Российский клуб отказался лететь на матч во Владивосток
30 апреля
8
Клуб из Краснодара снимется с чемпионата
8 апреля
12
Вице-губернатора Краснодарского края подозревают в отмывании денег через «Кубань»
7 апреля
9
Клуб из Краснодара оказался в бедственном положении
1 апреля
10
Реакция Ещенко на комичный нырок Соболева с «Динамо»
23 марта
Видео
Во Второй лиге игрок ударил соперника шипами в голову
14 марта
Ещенко: «Если «Оренбург» обыграл «Зенит», почему «Спартаку» не обыграть?»
12 марта
7
Фото
«Кубань» Ещенко подписала экс-игрока сборной России
19 февраля
Ещенко ответил Аршавину, отказавшему «Спартаку» в статусе топ-клуба
7 февраля
12
Экс-игрок ЦСКА – о деньгах: «Ничего нет – все забрали»
29 января
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
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Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
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Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
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Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
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