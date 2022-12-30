- 2 марта
- 11:38 Стало известно, какой клуб Первой лиги может принять Григорян 1
- 20 февраля
- 18:11 Канчельскис рассказал, как «Кубань» предлагала его «Носте» 450 тысяч долларов за договорной матч 2
- 16 февраля
- 10:10 Озбилиз: «В России я провел очень крутое время» 4
- 9 января
- 13:00 Фото «Кубань» назначила нового главного тренера
- 5 января
- 10:58 Канчельскис рассказал, как ему предлагали сдать матч за 500 тысяч 8
- 30 декабря 2022
- 12:05 Попов рассказал, где зарабатывал больше – в ЦСКА или в «Кубани» 1
- 25 декабря 2022
- 20:36 «Кубань» назначила нового главного тренера. Он из Белоруссии 1
- 15 декабря 2022
- 17:42 Орещук вспомнил, как российский клуб отказался от 17-летнего Усмана Дембеле 1
- 16 ноября 2022
- 22:58 Фото «Кубань» уволила Евдокимова после вылета из Кубка России 3
- 22:01 «Нет слов!». Президент «Кубани» возмущен вылетом от «Волги» 1
- 20:00 Кубок России. «Кубань» вылетела от ульяновской «Волги» 1
- 2 ноября 2022
- 21:37 Жеребьевка последнего раунда Пути регионов Кубка России. До него дошел один клуб Второй лиги 7
- 25 сентября 2022
- 14:20 «Судейство – беспредел. Плюс арбитр негативно ко мне отнесся после игры». Евдокимов – после матча со «СКА-Хабаровском» 1
- 19 сентября 2022
- 22:12 Первая лига. «Кубань» победила «Арсенал» и покинула зону вылета
- 19 августа 2022
- 22:31 Фото «Кубань» подписала экс-игрока «Зенита» 1
- 15 августа 2022
- 22:11 Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «Кубанью»
- 21:24 Первая лига. «Рубин» разгромил «Кубань» и поднялся на восьмое место 8
- 17 июля 2022
- 20:57 Первая лига. «Уфа» уступила «Кубани», «Шинник» Евсеева – «Краснодару-2» 2
- 2 июля 2022
- 21:18 Товарищеский матч. «Ростов» победил «Кубань»
- 25 мая 2022
- 19:37 «Рубин» подпишет контракт с полузащитником «Кубани» Чуперкой («Чемпионат») 1
- 22 мая 2022
- 15:02 Бородюк – после выхода «Торпедо» в РПЛ: «Во время игры с «Кубанью» на скамейке пили валидол» 6
- 21 мая 2022
- 13:21 Президент «Торпедо» – о матче с «Кубанью»: «На кону такая история, вы понимаете?» 1