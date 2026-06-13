14 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Зенит-2» и «Кубань».

«Зенит-2»

Петербургский фарм-клуб занимает седьмое место в турнирной таблице (19 очков после 17 туров). Команда демонстрирует яркую атакующую игру: за последние пять матчей забито 10 голов (в среднем 2.00 за игру). «Зенит-2» отличается в пяти из семи последних встреч. Однако оборона хозяев выглядит катастрофически – клуб пропускает в 15 последних матчах, а в среднем за пять игр пропущено 12 голов (2.40 за игру). В прошлом туре последовало разгромное поражение от «Динамо Ставрополь» (0:3). Домашняя форма при этом неплоха: три последних матча на своeм поле завершились победами.

«Кубань»

Краснодарский клуб располагается на пятом месте (18 очков после 14 туров). Команда находится в хорошей форме: не проигрывает в трeх последних матчах и забивает в восьми последних. В атаке кубанцы действуют стабильно – 1.20 гола в среднем за пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона пропускает столько же. В прошлом туре «Кубань» минимально обыграла «Тюмень» (1:0). Гости имеют положительную историю личных встреч: в последней игре с «Зенитом-2» была зафиксирована ничья (0:0).

Факты о командах

«Зенит-2»

7-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Кирилл Косарев (9)

За 5 матчей: 2.00 забито, 2.40 пропущено

Пропускают в 15 последних матчах

Забивают в 5 из 7 матчей

3 победы подряд дома

«Кубань»

5-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Михаил Агеев (5)

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.20 пропущено

3 матча без поражений

Забивают в 8 последних матчах

Прогноз на матч «Зенит-2» – «Кубань»

«Зенит-2» много забивает, но ещe больше пропускает. «Кубань» стабильно отличается и редко проигрывает. Оборона хозяев остаeтся главной проблемой: 15 матчей подряд с пропущенными голами. Гости, в свою очередь, имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, а результативная игра ожидается с обеих сторон. Краснодарцы способны забить минимум один гол, а хозяева – ответить.

Рекомендованные ставки