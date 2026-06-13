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«Зенит-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65

13 июня 2026 8:55
Зенит-2 - Кубань
14 июн. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
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1.65
Тотал голов больше 2.5
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14 июня 2026 года в рамках 18-го тура России Второй лиги А встретятся «Зенит-2» и «Кубань».

«Зенит-2»

Петербургский фарм-клуб занимает седьмое место в турнирной таблице (19 очков после 17 туров). Команда демонстрирует яркую атакующую игру: за последние пять матчей забито 10 голов (в среднем 2.00 за игру). «Зенит-2» отличается в пяти из семи последних встреч. Однако оборона хозяев выглядит катастрофически – клуб пропускает в 15 последних матчах, а в среднем за пять игр пропущено 12 голов (2.40 за игру). В прошлом туре последовало разгромное поражение от «Динамо Ставрополь» (0:3). Домашняя форма при этом неплоха: три последних матча на своeм поле завершились победами.

«Кубань»

Краснодарский клуб располагается на пятом месте (18 очков после 14 туров). Команда находится в хорошей форме: не проигрывает в трeх последних матчах и забивает в восьми последних. В атаке кубанцы действуют стабильно – 1.20 гола в среднем за пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона пропускает столько же. В прошлом туре «Кубань» минимально обыграла «Тюмень» (1:0). Гости имеют положительную историю личных встреч: в последней игре с «Зенитом-2» была зафиксирована ничья (0:0).

Факты о командах

«Зенит-2»

  • 7-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Кирилл Косарев (9)
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 2.40 пропущено
  • Пропускают в 15 последних матчах
  • Забивают в 5 из 7 матчей
  • 3 победы подряд дома

«Кубань»

  • 5-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Михаил Агеев (5)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.20 пропущено
  • 3 матча без поражений
  • Забивают в 8 последних матчах

Прогноз на матч «Зенит-2» – «Кубань»

«Зенит-2» много забивает, но ещe больше пропускает. «Кубань» стабильно отличается и редко проигрывает. Оборона хозяев остаeтся главной проблемой: 15 матчей подряд с пропущенными голами. Гости, в свою очередь, имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, а результативная игра ожидается с обеих сторон. Краснодарцы способны забить минимум один гол, а хозяева – ответить.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.70
  • «Кубань» не проиграет (двойной шанс X2)

1.65
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Кубань Зенит-2
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