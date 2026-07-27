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«Анжи» – «Нефтяник Избербаш»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027

27 июля 2026 8:00
Анжи - Нефтяник
28 июл. 2026, вторник 17:00 | Россия. Кубок, 1/32 финала
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2.10
Победа «Нефтяника» с форой (-2.5)
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Матч первого раунда FONBET Кубка России между махачкалинским «Анжи» и «Нефтяником» из Избербаша пройдет 28 июля 2026 года в Каспийске на стадионе «Труд». Дагестанское дерби в ранге кубкового противостояния обещает стать принципиальным, хотя команды разделяет уровень лиг: хозяева выступают в Третьем дивизионе, гости – во Второй лиге Б. «Анжи» подходит к игре с впечатляющей формой – пять матчей без поражений, всего один пропущенный гол и десять забитых, что говорит о надежной обороне и стабильной атаке. «Нефтяник» же играет в более сильном дивизионе, но его защита регулярно дает сбои – восемь пропущенных в пяти последних встречах. Сможет ли «Анжи» использовать фактор домашнего поля и свою оборонительную устойчивость, чтобы сотворить сенсацию против команды из более высокой лиги, или класс «Нефтяника» и его опыт игры на профессиональном уровне окажутся решающими? Кто окажется сильнее в этом дагестанском дерби и почему матч может преподнести сюрприз?

Кто победит в матче

«Анжи» подходит к игре в отличной форме, особенно в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила всего один гол, в среднем 0.20 за игру, и при этом забила десять мячей (2.00 в среднем). Такие показатели свидетельствуют о дисциплинированной защите и умении реализовывать моменты. В очной встрече сезона-2025 «Анжи» уверенно переиграл «Нефтяник» со счетом 2:0 на его поле, что дает хозяевам психологическое преимущество. Однако следует учитывать уровень соперников: все успехи «Анжи» достигнуты в Третьем дивизионе, где конкуренция ниже. К тому же команда не имеет опыта игр с более сильными профессиональными клубами, и переход на более высокий уровень может сказаться. Тем не менее домашняя поддержка и уверенная игра в защите позволяют хозяевам рассчитывать на достойное сопротивление.

«Нефтяник Избербаш», напротив, выступает во Второй лиге Б, что автоматически подразумевает более высокий класс футболистов и больший игровой тонус. В последних пяти матчах гости забили семь голов (1.40 в среднем) и пропустили восемь (1.60 в среднем), что указывает на атакующий потенциал, но нестабильность в обороне. Команда забивает в пяти из семи последних встреч, однако пропускает в восьми матчах подряд, что является тревожным сигналом перед встречей с хорошо организованным соперником. В последнем туре Второй лиги «Нефтяник» уступил «Шахтеру» из Донецка со счетом 0:3, что показало уязвимость против сильных атакующих команд. В то же время гости имеют более высокий статус и, вероятно, будут действовать первым номером, пытаясь продавить оборону «Анжи». Их преимущество в опыте и классе должно проявиться, но для этого нужно взламывать компактную защиту хозяев.

С учетом всех факторов мы считаем, что победа «Нефтяника» является наиболее вероятным исходом, несмотря на впечатляющую форму «Анжи». Разница в уровне лиг и игровой практике должна сказаться, особенно во втором тайме, когда усталость и класс скажутся. Однако «Анжи» способен забить, поэтому тотал голов может быть больше двух. Победа гостей с разницей как минимум в два мяча выглядит обоснованным прогнозом.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече этих команд в прошлом сезоне Третьего дивизиона «Анжи» разгромил «Нефтяник» со счетом 2:0 на его поле, что дает хозяевам моральное преимущество. Однако с тех пор «Нефтяник» поднялся во Вторую лигу Б, где играет на более высоком уровне, что нивелирует этот результат. Текущая форма «Анжи» (пять матчей без поражений, один пропущенный) может создать иллюзию равенства, но класс соперников у «Нефтяника» выше, и гости обязаны побеждать в этом кубковом противостоянии.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Нефтяник Избербаш» сумеет обыграть «Анжи» с разницей как минимум в два мяча в матче первого раунда Кубка России, несмотря на уверенную игру хозяев в обороне. Команда из Второй лиги Б имеет более высокий класс и игровой тонус, что должно сказаться на фоне махачкалинцев из Третьего дивизиона. «Анжи» может оказать сопротивление, но его защита вряд ли выдержит давление более опытных соперников на протяжении всего матча. Ставка на победу «Нефтяника» с форой (-2.5) за 2.10 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого раунда между «Анжи» и «Нефтяником Избербаш» состоится 28 июля 2026 года в Каспийске на стадионе «Труд» и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть онлайн

2.10
Победа «Нефтяника» с форой (-2.5)
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Автор: Бестужев Павел
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