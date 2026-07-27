Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

27 июля 2026 9:57
Аполлон - Дила
28 июл. 2026, вторник 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Аполлона» с форой (-1.5)
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между кипрским «Аполлоном» и грузинской «Дила Гори» пройдет 28 июля 2026 года в Лимасоле на стадионе «Цирион». Хозяева разгромили соперника в первом матче со счетом 4:0, практически гарантировав себе выход в следующий раунд. «Аполлон» подходит к ответной игре с феноменальной оборонительной статистикой – три матча подряд без пропущенных голов, а в целом в последних пяти встречах команда забила девять мячей. Гости, в свою очередь, потерпели сокрушительное поражение и теперь будут играть лишь за престиж, хотя в последних пяти матчах они забили семь голов и пропустили шесть. Сможет ли «Дила Гори» реабилитироваться за разгром в первом матче и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Аполлон» продолжит свою уверенную игру и добьется очередной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть менее результативным, чем первый?

Кто победит в матче

«Аполлон» подходит к ответной игре с подавляющим преимуществом и в отличной форме: команда не пропускает в трех последних матчах, а в последних пяти играх забила девять голов (в среднем 1.80 за игру). В первом матче кипрский клуб разгромил «Дила Гори» со счетом 4:0, продемонстрировав полное превосходство. Домашняя поддержка на стадионе «Цирион» должна помочь хозяевам сохранить концентрацию, даже несмотря на комфортный задел. Оборона «Аполлона» выглядит надежно, а атака способна реализовывать моменты, что позволяет им контролировать ход игры. В товарищеских матчах команда сыграла вничью с АЕК Ларнака (0:0) и разгромила «Гоу Эхед Иглс» (3:0), что подтверждает их устойчивость. Учитывая преимущество в четыре мяча, «Аполлон» может позволить себе играть более спокойно, но их класс и форма позволяют рассчитывать на победу и в ответной встрече.

«Дила Гори» находится в сложной ситуации: после разгрома в первом матче команде практически невозможно рассчитывать на проход, и теперь их главная задача – не допустить повторного разгрома и сохранить лицо. В последних пяти матчах грузинский клуб забил семь голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустил шесть (1.20 в среднем), что говорит о более сбалансированной игре, чем показал первый матч. Внутренний чемпионат принес победу над «Иберия 2010» (1:0), но в еврокубках команда выглядит слабее. «Дила Гори» уже проходила «Виртус» в первом раунде, но против такого соперника, как «Аполлон», их сил оказалось недостаточно. В гостях грузинам будет сложно что-то противопоставить хозяевам, особенно с учетом их оборонительной дисциплины.

С учетом всех факторов победа «Аполлона» является наиболее вероятным исходом, хотя вряд ли она будет такой же разгромной, как в первом матче. Хозяева имеют преимущество в классе, форме и психологическое преимущество, а гости будут играть скорее за престиж. «Аполлон» должен уверенно победить, но, возможно, с меньшим счетом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Аполлон» разгромил «Дила Гори» со счетом 4:0, что дает киприотам огромное психологическое преимущество. Текущая форма «Аполлона» (три матча без пропусков, девять голов за пять игр) и слабость обороны гостей в еврокубках указывают на то, что хозяева должны уверенно победить и в ответной встрече. «Дила Гори», несмотря на атакующий потенциал, не смогла забить в первом матче, что говорит о проблемах против организованной обороны.

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
0
4
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:4
Лига конференций, 2 раунд
Дила
0 : 4
23.07.2026
Аполлон

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Аполлон» сумеет обыграть «Дила Гори» с разницей как минимум в два мяча в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций, используя преимущество домашнего поля, надежную оборону и уверенную атаку. Хозяева имеют комфортный задел и будут играть спокойно, но их класс должен сказаться даже при экономии сил. Учитывая, что «Аполлон» пропускает в среднем 1.40 гола за матч, а «Дила Гори» забивает 1.40, гости могут отличиться, но победа хозяев с разницей в два мяча выглядит обоснованным прогнозом. Ставка на победу «Аполлона» с форой (-1.5) за 1.95 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Аполлоном» и «Дила Гори» состоится 28 июля 2026 года в Лимасоле на стадионе «Цирион» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Аполлон» – «Дила»: смотреть онлайн

1.95
Победа «Аполлона» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Дила Аполлон
Другие прогнозы
27.07.2026
20:00
2.50
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
КАМАЗ - Ротор
Победа «Ротора»
28.07.2026
17:00
2.10
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи - Нефтяник
Победа «Нефтяника» с форой (-2.5)
28.07.2026
18:00
2.20
Лига чемпионов, 2 раунд
КуПС - Сабах
Победа «Сабаха»
28.07.2026
19:00
2.30
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кристалл-МЭЗТ - Салют
Победа «Салюта» с форой (-1.5)
28.07.2026
19:00
1.80
Лига чемпионов, 2 раунд
Линкольн - Мьеллбю
Победа «Мьеллбю» с форой (-1)
28.07.2026
20:00
1.95
Лига конференций, 2 раунд
Аполлон - Дила
Победа «Аполлона» с форой (-1.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+