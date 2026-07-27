Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между кипрским «Аполлоном» и грузинской «Дила Гори» пройдет 28 июля 2026 года в Лимасоле на стадионе «Цирион». Хозяева разгромили соперника в первом матче со счетом 4:0, практически гарантировав себе выход в следующий раунд. «Аполлон» подходит к ответной игре с феноменальной оборонительной статистикой – три матча подряд без пропущенных голов, а в целом в последних пяти встречах команда забила девять мячей. Гости, в свою очередь, потерпели сокрушительное поражение и теперь будут играть лишь за престиж, хотя в последних пяти матчах они забили семь голов и пропустили шесть. Сможет ли «Дила Гори» реабилитироваться за разгром в первом матче и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Аполлон» продолжит свою уверенную игру и добьется очередной победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть менее результативным, чем первый?

Кто победит в матче

«Аполлон» подходит к ответной игре с подавляющим преимуществом и в отличной форме: команда не пропускает в трех последних матчах, а в последних пяти играх забила девять голов (в среднем 1.80 за игру). В первом матче кипрский клуб разгромил «Дила Гори» со счетом 4:0, продемонстрировав полное превосходство. Домашняя поддержка на стадионе «Цирион» должна помочь хозяевам сохранить концентрацию, даже несмотря на комфортный задел. Оборона «Аполлона» выглядит надежно, а атака способна реализовывать моменты, что позволяет им контролировать ход игры. В товарищеских матчах команда сыграла вничью с АЕК Ларнака (0:0) и разгромила «Гоу Эхед Иглс» (3:0), что подтверждает их устойчивость. Учитывая преимущество в четыре мяча, «Аполлон» может позволить себе играть более спокойно, но их класс и форма позволяют рассчитывать на победу и в ответной встрече.

«Дила Гори» находится в сложной ситуации: после разгрома в первом матче команде практически невозможно рассчитывать на проход, и теперь их главная задача – не допустить повторного разгрома и сохранить лицо. В последних пяти матчах грузинский клуб забил семь голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустил шесть (1.20 в среднем), что говорит о более сбалансированной игре, чем показал первый матч. Внутренний чемпионат принес победу над «Иберия 2010» (1:0), но в еврокубках команда выглядит слабее. «Дила Гори» уже проходила «Виртус» в первом раунде, но против такого соперника, как «Аполлон», их сил оказалось недостаточно. В гостях грузинам будет сложно что-то противопоставить хозяевам, особенно с учетом их оборонительной дисциплины.

С учетом всех факторов победа «Аполлона» является наиболее вероятным исходом, хотя вряд ли она будет такой же разгромной, как в первом матче. Хозяева имеют преимущество в классе, форме и психологическое преимущество, а гости будут играть скорее за престиж. «Аполлон» должен уверенно победить, но, возможно, с меньшим счетом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Аполлон» разгромил «Дила Гори» со счетом 4:0, что дает киприотам огромное психологическое преимущество. Текущая форма «Аполлона» (три матча без пропусков, девять голов за пять игр) и слабость обороны гостей в еврокубках указывают на то, что хозяева должны уверенно победить и в ответной встрече. «Дила Гори», несмотря на атакующий потенциал, не смогла забить в первом матче, что говорит о проблемах против организованной обороны.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Аполлон» сумеет обыграть «Дила Гори» с разницей как минимум в два мяча в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций, используя преимущество домашнего поля, надежную оборону и уверенную атаку. Хозяева имеют комфортный задел и будут играть спокойно, но их класс должен сказаться даже при экономии сил. Учитывая, что «Аполлон» пропускает в среднем 1.40 гола за матч, а «Дила Гори» забивает 1.40, гости могут отличиться, но победа хозяев с разницей в два мяча выглядит обоснованным прогнозом. Ставка на победу «Аполлона» с форой (-1.5) за 1.95 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Аполлоном» и «Дила Гори» состоится 28 июля 2026 года в Лимасоле на стадионе «Цирион» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.