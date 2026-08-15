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«Крылья Советов» – «Динамо Махачкала»: кто победит в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

15 августа 2026 10:32
Крылья Советов - Динамо Мх
16 авг. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Крыльев Советов»
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Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» пройдет 16 августа в Самаре на «Самара Арене». Хозяева располагаются на 14-м месте с 2 очками, однако имеют отличную домашнюю статистику – они не проигрывают в семи из восьми последних матчей на своем поле. Гости идут на 5-й строчке с 6 баллами, забивают в восьми последних матчах и недавно обыграли соперника в Кубке России. Сможет ли «Крылья» использовать фактор родного стадиона и прервать свою безвыигрышную серию в чемпионате, или «Динамо Махачкала» продолжит свою результативную серию и возьмет очки в Самаре?

Кто победит в матче

В пользу «Крыльев Советов» говорит их впечатляющая домашняя форма. Самарский клуб не проигрывает в семи из восьми последних матчей на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. Кроме того, в очных встречах с «Динамо Махачкала» у «Крыльев» есть успехи – в последней игре Кубка России они одержали победу (2-1). Однако текущая форма хозяев оставляет желать лучшего: они не побеждают в чемпионате на протяжении двух матчей (ничья с ЦСКА и поражение от «Балтики»), а в среднем за последние пять игр забивают всего 0,80 гола. Защита также небезупречна – они пропускают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. При такой низкой результативности победа не гарантирована, но домашний стадион и поддержка болельщиков могут стать решающим фактором.

«Динамо Махачкала» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой. Команда забивает в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола, что является высоким показателем. Кроме того, в очных встречах с «Крыльями» гости забивают в шести из семи последних матчей, что дает им уверенность в своих силах. Однако защита махачкалинцев выглядит ненадежной – они пропускают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В предыдущем туре «Динамо Махачкала» уступило «Динамо» (1-3), но до этого обыграло «Локомотив» (2-1). В Кубке России команда проиграла «Крыльям» (1-2), что добавляет им мотивации для реванша.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Крылья Советов» имеют преимущество домашнего поля и успешную историю очных встреч на своем стадионе, тогда как «Динамо Махачкала» опаснее в атаке и стабильно забивает. Учитывая, что хозяева редко проигрывают дома, а гости часто пропускают, ничья выглядит вероятным исходом, хотя победа «Крыльев» также возможна.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обмениваются результатами: в последних матчах «Крылья Советов» одержали победу в Кубке России (2-1), но в чемпионате ранее «Динамо Махачкала» дважды выигрывало. При этом «Динамо Махачкала» стабильно забивает в шести из семи последних очных встреч. Текущая форма «Крыльев» дома стабильна (не проигрывают в семи из восьми матчей), тогда как гости много забивают, но и много пропускают. Учитывая эти факторы, матч обещает быть равным, и ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
Побед - 3 (33%)
Ничьих - 1 (11%)
Побед - 5 (56%)
10
Забитых мячей
16
1.11
В среднем за матч
1.78
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
1 : 4
16.08.2026
Динамо Мх
Самая крупная ничья
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
3 : 3
02.10.2024
Динамо Мх
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
1 : 4
16.08.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 2
04.08.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.03.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо Мх
2 : 0
01.11.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо Мх
4 : 0
15.03.2025
Крылья Советов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
3 : 3
02.10.2024
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
0 : 1
01.09.2024
Динамо Мх
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 0
01.08.2024
Крылья Советов
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
(К) ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
(К) ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
52
Егор Смелов
АП
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Песьяков
2
Печенин
47
Божин
5
Ороз
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
19
Олейников
11
Рахманович
15
Рассказов
14
Крамарич
3-3-1-2-1
39
Магомедов
99
Алибеков
24
Аларкон
77
Сундуков
21
Аззи
16
Мрезиг
43
Ахмедов
88
Апшацев
52
Смелов
47
Глушков
11
Миро
6
Бабкин
4
Горшков
4
Горшков
6
Бабкин
14
Крамарич
72
Фернандес
72
Фернандес
14
Крамарич
5
Ороз
7
Баньяц
7
Баньяц
5
Ороз
15
Рассказов
77
Макаров
77
Макаров
15
Рассказов
11
Рахманович
99
Жоффри
99
Жоффри
11
Рахманович
16
Мрезиг
13
Кагермазов
13
Кагермазов
16
Мрезиг
21
Аззи
72
Сандрачук
72
Сандрачук
21
Аззи
77
Сундуков
21
Джабраилов
21
Джабраилов
77
Сундуков
11
Миро
88
Лесовой
88
Лесовой
11
Миро
52
Смелов
25
Агаларов
25
Агаларов
52
Смелов
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо Мх
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
1
Давид Волк
ВР
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Динамо Мх
Точно не сыграют
Идар Шумахов
ЦЗ
Никита Воронин
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Крыльев Советов». Хозяева имеют впечатляющую домашнюю форму (не проигрывают в семи из восьми последних матчей на своем поле) и уже обыграли «Динамо Махачкала» в Кубке России (2-1). Гости, несмотря на хорошую атаку, много пропускают и уступают в домашней поддержке. Ожидаем, что «Крылья» используют фактор родного стадиона и добьются победы в стартовых турах чемпионата. Ставка: победа «Крыльев Советов» с коэффициентом 2,50.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо Махачкала» состоится 16 августа 2026 года в Самаре на «Самара Арене» и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч Премьер.

«Крылья Советов» – «Динамо Махачкала»: кто победит в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

2.50
Победа «Крыльев Советов»
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Крылья Советов
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