Крылья Советов

Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» пройдет 16 августа в Самаре на «Самара Арене». Хозяева располагаются на 14-м месте с 2 очками, однако имеют отличную домашнюю статистику – они не проигрывают в семи из восьми последних матчей на своем поле. Гости идут на 5-й строчке с 6 баллами, забивают в восьми последних матчах и недавно обыграли соперника в Кубке России. Сможет ли «Крылья» использовать фактор родного стадиона и прервать свою безвыигрышную серию в чемпионате, или «Динамо Махачкала» продолжит свою результативную серию и возьмет очки в Самаре?

Кто победит в матче

В пользу «Крыльев Советов» говорит их впечатляющая домашняя форма. Самарский клуб не проигрывает в семи из восьми последних матчей на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. Кроме того, в очных встречах с «Динамо Махачкала» у «Крыльев» есть успехи – в последней игре Кубка России они одержали победу (2-1). Однако текущая форма хозяев оставляет желать лучшего: они не побеждают в чемпионате на протяжении двух матчей (ничья с ЦСКА и поражение от «Балтики»), а в среднем за последние пять игр забивают всего 0,80 гола. Защита также небезупречна – они пропускают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. При такой низкой результативности победа не гарантирована, но домашний стадион и поддержка болельщиков могут стать решающим фактором.

«Динамо Махачкала» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой. Команда забивает в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола, что является высоким показателем. Кроме того, в очных встречах с «Крыльями» гости забивают в шести из семи последних матчей, что дает им уверенность в своих силах. Однако защита махачкалинцев выглядит ненадежной – они пропускают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В предыдущем туре «Динамо Махачкала» уступило «Динамо» (1-3), но до этого обыграло «Локомотив» (2-1). В Кубке России команда проиграла «Крыльям» (1-2), что добавляет им мотивации для реванша.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Крылья Советов» имеют преимущество домашнего поля и успешную историю очных встреч на своем стадионе, тогда как «Динамо Махачкала» опаснее в атаке и стабильно забивает. Учитывая, что хозяева редко проигрывают дома, а гости часто пропускают, ничья выглядит вероятным исходом, хотя победа «Крыльев» также возможна.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обмениваются результатами: в последних матчах «Крылья Советов» одержали победу в Кубке России (2-1), но в чемпионате ранее «Динамо Махачкала» дважды выигрывало. При этом «Динамо Махачкала» стабильно забивает в шести из семи последних очных встреч. Текущая форма «Крыльев» дома стабильна (не проигрывают в семи из восьми матчей), тогда как гости много забивают, но и много пропускают. Учитывая эти факторы, матч обещает быть равным, и ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Крыльев Советов». Хозяева имеют впечатляющую домашнюю форму (не проигрывают в семи из восьми последних матчей на своем поле) и уже обыграли «Динамо Махачкала» в Кубке России (2-1). Гости, несмотря на хорошую атаку, много пропускают и уступают в домашней поддержке. Ожидаем, что «Крылья» используют фактор родного стадиона и добьются победы в стартовых турах чемпионата. Ставка: победа «Крыльев Советов» с коэффициентом 2,50.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо Махачкала» состоится 16 августа 2026 года в Самаре на «Самара Арене» и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч Премьер.