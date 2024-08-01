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FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо Мх - Крылья Советов
Динамо Мх - Крылья Советов: обзор матча 01 августа 2024
Динамо Мх
01.08.2024, четверг, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
83'
В. Пальцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Крылья Советов
Желтая карточка
А. Гаджиев
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
В. Пальцев
83'
76'
Замена
С. Бабкин
️️️️
М. Витюгов
Замена
С. Кагермазов
️️️️
А. Сандрачук
73'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Э. Касинтура
69'
63'
Замена
А. Солдатенков
️️️️
Н. Рассказов
Замена
Т. Сундуков
️️️️
Я. Джапо
62'
60'
Замена
️️️️
Ф. Орозко
46'
Замена
Д. Якуба
️️️️
Г. Бейл
46'
Замена
В. Шитов
️️️️
Д. Цыпченко
40'
Желтая карточка
В. Писарский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-2-2-3
1
Волк
17
Пальцев
4
Шумахов
99
Алибеков
17
Джапо
72
Сандрачук
22
Юсупов
7
Ангбан
19
Зинович
70
Гаджиев
17
Касинтура
4-1-1-2-2
30
Песьяков
23
Бейл
4
Евгеньев
95
Гапонов
2
Печенин
8
Витюгов
21
Иванисеня
15
Рассказов
19
Орозко
77
Писарский
10
Цыпченко
17
Джапо
77
Сундуков
77
Сундуков
17
Джапо
72
Сандрачук
13
Кагермазов
13
Кагермазов
72
Сандрачук
17
Касинтура
9
Магомедов
9
Магомедов
17
Касинтура
15
Рассказов
3
Солдатенков
3
Солдатенков
15
Рассказов
23
Бейл
8
Якуба
8
Якуба
23
Бейл
8
Витюгов
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Витюгов
10
Цыпченко
73
Шитов
73
Шитов
10
Цыпченко
Остались в запасе
Динамо Мх
Крылья Советов
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
58
Артем Ежов
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо Мх - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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