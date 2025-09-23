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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Сочи
Александр Солдатенков
€ 2 млн
Александр Солдатенков
Сочи
28 декабря 1996 (29)
#3 | Защитник
183 см | 70 кг
Россия
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Трансферы
На клуб, вылетевший из РПЛ, наложили запрет на регистрацию игроков
28 июня
3
Видео
Экс-судья Захаров указал на ошибку в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»
2 марта
31
Солдатенков приблизился к антирекорду РПЛ
2 марта
1
Только 5 игроков привозили 2 пенальти в одном матче РПЛ
2025.09.23 13:50
4
Видео
Новичок «Сочи» привез два пенальти в матче с ЦСКА
2025.09.22 21:34
7
Фото
«Сочи» купил футболиста сборной России
2025.09.11 19:50
2
«Сочи» купит защитника у «Крыльев Советов» за 100 миллионов рублей
2025.09.10 15:30
1
«Крылья Советов» отказались продавать «Сочи» защитника сборной России
2025.08.08 13:50
1
Защитник сборной России может перейти в «Рубин» или «Сочи»
2025.06.17 22:00
1
Дзюба и еще два игрока покинули сборную России: комментарий Карпина
2025.03.20 20:48
13
Капитана «Крыльев» накажут за самовольную публикацию в телеграме клуба
2024.12.08 09:20
4
Видео
Капитан «Крыльев» возмутился, что клуб поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом»
2024.12.07 21:28
11
Губернатор рассказал о звонке от капитана «Крыльев Советов», после которого сохранили Осинькина
2024.10.18 08:52
Игрок «Крыльев Советов» подписал петицию в поддержку Осинькина
2024.10.07 12:39
5
Капитан «Крыльев» высказался о готовящейся отставке Осинькина
2024.10.06 23:21
4
Капитан «Крыльев» пожаловался губернатору на готовящуюся отставку Осинькина – чиновник вмешался
2024.10.06 22:31
6
Два защитника покинули расположение сборной России
2024.09.02 16:59
Видео
Курьезный автогол в матче «Крылья Советов» – «Ростов»
2024.07.26 19:00
4
Стала известна позиция «Динамо» по Джикии и Солдатенкову
2024.05.21 08:04
6
«Динамо» заинтересовано в капитане «Крыльев Советов»
2024.05.20 13:33
4
«Крылья Советов» продлили контракт с защитником сборной России
2024.01.10 15:38
Солдатенков ответил, против кого сложнее играть – Дзюбы или камерунца Абубакара
2023.10.13 19:51
2
«Динамо» заинтересовано в трансфере защитника сборной России
2023.08.31 08:28
1
Капитан «Крыльев Советов»: «Спасению радуемся так, будто стали чемпионами»
2023.06.04 09:24
3
«Чуть не прослезился»: Солдатенков – об освобождении Ларина
2023.05.24 12:43
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Шесть футболистов близки к уходу из «Крыльев Советов»
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«Локомотив» интересуется семью игроками «Крыльев Советов»
2023.03.16 15:59
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Шесть футболистов дебютировали за сборную России в матче с Таджикистаном
2022.11.17 22:50
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1
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