«Чуть не прослезился»: Солдатенков – об освобождении Ларина

Защитник «Крыльев Советов» и воспитанник «Чертаново» Александр Солдатенков прокомментировал освобождение экс-директора академии Николая Ларина.

«Честно, мне тоже немного тяжело сейчас говорить об этом. Когда только узнал, то чуть слeзы не потекли. Конечно, все надеялись на лучший исход, но понимали, что всe не так просто. Не только ребята из «Чертаново» рады, но и вся футбольная коалиция, которая знает этого человека. Все очень рады, что человека отпускают!

Общались только в письменном виде, отсылал ему письма. Конечно, как только будет возможность, сразу же встретимся и пообщаемся», – сказал Солдатенков.