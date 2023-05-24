Экс-директор «Чертаново» Ларин освобожден из-под стражи

Московский городской суд удовлетворил апелляцию бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина на прошлогодний приговор по делу о мошенничестве. Функционер отпущен из-под стражи в рамках условно-досрочного освобождения.

На апелляционном слушании сторона обвинения требовала увеличения тюремного срока Ларина, но суд принял позицию защиты.