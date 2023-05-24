Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Экс-директор «Чертаново» Ларин освобожден из-под стражи

    Московский городской суд удовлетворил апелляцию бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина на прошлогодний приговор по делу о мошенничестве. Функционер отпущен из-под стражи в рамках условно-досрочного освобождения.

    На апелляционном слушании сторона обвинения требовала увеличения тюремного срока Ларина, но суд принял позицию защиты.

    • Ларин должен был провести в тюрьме 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
    • Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.

    Новости по теме
    «Чуть не прослезился»: Солдатенков – об освобождении Ларина
    «В каждой камере есть телевизор»: Глушенков рассказал об условиях заключения Ларина
    Зиньковский рассказал о последнем телефонном разговоре с Лариным, который находится в тюрьме 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +442

      АлексМак 7 минут назад

      и правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа 21 минуту назад

      Вся страна приписывает, у нас детей в стране нет столько, сколько занимается спортом, танцует, поёт и собирает "самолётики"... а половина по подворотням...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 