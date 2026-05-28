Лучшим бомбардиром Кубка России стал игрок из Второй лиги

Подведены итоги бомбардирской гонки минувшего сезона FONBET Кубка России.
Лучшим голеадором стал Иван Яковлев из «Иркутска». У него пять голов в трех матчах.
Столько же голов у еще нескольких футболистов, но Яковлев стал лучшим за счет меньшего количества проведенных встреч. Иван забивал не профессиональной «Бурятии» (хет-трик), томскому КДВ и «Челябинску», от которого «Иркутск» вылетел.
- 33-летний Яковлев играет на профессиональном уровне более 13 лет. Больше всего матчей в карьере у него за «Иркутск» (146 встреч, 52 гола, семь ассистов).
- «Иркутск» основан в 2019 году. Домашние матчи команда проводит на местном стадионе «Труд», вмещающем более 15 тысяч зрителей.
- На профессиональном уровне «Иркутск» выступает с 2023 года. В 2023 и 2025 годах команда финишировала в своей группе на третьем месте.
Источник: «Бомбардир»