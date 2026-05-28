Лучшим бомбардиром Кубка России стал игрок из Второй лиги

Подведены итоги бомбардирской гонки минувшего сезона FONBET Кубка России.

Лучшим голеадором стал Иван Яковлев из «Иркутска». У него пять голов в трех матчах.

Столько же голов у еще нескольких футболистов, но Яковлев стал лучшим за счет меньшего количества проведенных встреч. Иван забивал не профессиональной «Бурятии» (хет-трик), томскому КДВ и «Челябинску», от которого «Иркутск» вылетел.