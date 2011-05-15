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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Иркутск
Иркутск
Иркутск
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Труд
Сайт:
http://fc-irkutsk.ru/
Тренер:
Илья Кунгуров
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Результаты
Расписание
Таблица
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
Фото
Лучшим бомбардиром Кубка России стал игрок из Второй лиги
28 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
Видео
16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
Видео
Российский судья оконфузился, когда делал предложение девушке перед матчем
14 мая
1
Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства
11 апреля
1
Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду
8 апреля
17
Видео
Игроки российского клуба публично попросили о помощи
5 апреля
11
Российский клуб близок к закрытию прямо по ходу сезона
3 апреля
6
Фанаты клуба Второй лиги собирают деньги для команды
1 апреля
2
Судью во Второй лиге намеком сравнили с дятлом и пингвином
2025.10.06 11:27
1
«Иркутск» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 9.50
2025.09.23 08:58
«Иркутск» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 11 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.10 08:41
«Иркутск» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.55
2025.08.20 08:18
«Бурятия» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.06 08:36
Прогноз на точный счeт матча «Иркутск» – «Сатурн»: Вторая лига Б, 15 июня 2025
2025.06.14 11:43
Прогноз на точный счет матча «Луки-Энергия» – «Иркутск»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:35
«Зенит-2» застрял в Иркутске из-за атаки БПЛА
2025.06.01 15:23
1
Прогноз на точный счет матча «Иркутск» – «Зенит-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 10:30
Прогноз на точный счет матча «Космос» – «Иркутск»: Вторая лига Б, 26 мая 2025
2025.05.24 11:56
«Иркутск» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.04.26 11:11
«Иркутск» – «Знамя Труда»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 14:45
«Иркутск» – «Енисей-2»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 15:26
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