27 апреля на стадионе в Иркутске состоится матч Вторая лига Б между командами «Иркутск» и «Череповец». Обе команды набрали разные результаты в последних играх, и их текущая форма обещает интересное противостояние.

«Иркутск»

«Иркутск» после 4 туров занимает 7-е место в турнире с 5 очками. Команда не смогла победить в последних двух матчах, но уверенно выступает в домашних играх. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1 гол за матч, но при этом пропускает 1.60 гола за игру. У команды есть проблемы в обороне, что часто приводит к потерям очков, однако атакующая линия также находит моменты для забитых голов. В домашней игре «Иркутск» чувствует себя уверенно и может продемонстрировать хорошие результаты против команды, которая сейчас в кризисе.

«Череповец»

«Череповец» после 4 туров занимает 15-е место в турнирной таблице и не набрал ни одного очка. Команда демонстрирует крайне слабые результаты, проиграв в трех последних матчах подряд. В последних 5 играх «Череповец» забил 6 голов, но при этом пропустил целых 16, что является самой высокой цифрой среди команд турнира. Оборона команды явно нуждается в улучшении, и проблемы с ней приводят к большому числу пропущенных мячей. Атакующая игра, хоть и не без огрехов, всe же позволяет забивать в большинстве матчей, что даeт шанс на борьбу с такими соперниками, как «Иркутск».

Факты о командах

«Иркутск»

7-е место, 5 очков, забивает 1.00 гола за матч, пропускает 1.60 гола.

В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол и пропускает 1.6 гола.

Проблемы в обороне, но стабильность в атаке.

15-е место, 0 очков, забивает 1.20 гола за матч, пропускает 3.20 гола.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола и пропускает 3.2 гола.

Проигрывает в последних 4 матчах и имеет слабую оборону.

Прогноз на матч

«Иркутск» показал неплохие результаты в домашних играх и на фоне слабой обороны «Череповца» вполне может одержать победу. Проблемы в защите у «Череповца» слишком очевидны, и команда вряд ли сможет исправить свои ошибки в короткий срок. Несмотря на это, «Череповец» может попытаться создать проблемы атакующей линии «Иркутска», но с учeтом текущей формы «Иркутска» в домашних играх, можно ожидать победу хозяев.

Прогноз на матч – победа «Иркутска» с возможностью того, что обе команды забьют.

Рекомендации для ставок: