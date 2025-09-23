В четверг, 25 февраля, в 4-м раунде Пути регионов Кубка России сыграют «Иркутск» и «Челябинск». Игра состоится в Черемхово, начало – в 11:00 (мск).

«Иркутск»

Команда Константина Дзуцева занимает 5-е место в своей группе Второй лиги, набрав 33 очка. В 1/32 финала Кубка России «Иркутск» разгромил в гостях «Бурятию» из Улан-Удэ (8:0), в 1/16 финала выбил из турнира новосибирскую «Сибирь» (2:0), а в 1/8 финала оставил за бортом КДВ из Томска (3:0).

Последние результаты «Иркутска»:

21.09.25 «Зенит-2» – «Иркутск» – 1:0 Вторая лига;

14.09.25 «Иркутск» – «Космос» – 2:1 Вторая лига;

11.09.25 «Иркутск» – КДВ – 3:0 Кубок России.

«Челябинск»

«Челябинск» Романа Пилипчука набрал 21 очко и занимает 4-е место в Первой лиге. Для гостевой команды это будет 1-й матч в текущем Кубке России.

Предыдущие результаты «Челябинска» в Первой лиге:

20.09.25 «Челябинск» – «Родина» – 4:0;

14.09.25 СКА Хабаровск – «Челябинск» – 1:1;

08.09.25 «Челябинск» – «Чайка» – 1:0.

Очные встречи

Между собой команды не встречались

Прогноз на матч «Иркутск» – «Челябинск»

Выезд в Иркутск точно не станет для «Челябинска» простым испытанием (хотя бы по причине огромного расстояния), но победу гости заберут. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 9.50.