Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Челябинск
€ 8 млн
Челябинск
Челябинск
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fc-chel.ru
Тренер:
Роман Пилипчук
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«КАМАЗ» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 16:50
«КАМАЗ» – «Челябинск»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
13 сентября
«Динамо Барнаул» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Фото
Защитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
7 сентября
1
Трансляция
«Челябинск» – «Спартак Кострома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Челябинск» – «Спартак Кострома»: кто победит в матче 9-го тура Первой лиги 2026/2027
4 сентября
«Сочи» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
Трансляция
«Ленинградец» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Ленинградец» – «Челябинск»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
22 августа
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Трансляция
«Челябинск» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Челябинск» – «Торпедо»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Ротор» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Ротор» – «Челябинск»: кто победит в матче 5 тура Первой лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Волга» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026
2 августа
«Волга Ульяновск» – «Челябинск»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027
1 августа
Трансляция
«Челябинск» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026
25 июля
«Челябинск» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027
24 июля
Трансляция
«Велес» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026
19 июля
«Велес» – «Челябинск»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026
18 июля
Фото
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Фото
Клуб РПЛ расстался с центрфорвардом
14 июля
Трансляция
«Челябинск» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2026
13 июля
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
«Челябинск» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026
12 июля
Фото
18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом
9 июля
1
Фото
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Фото
Экс-игрок ЦСКА с опытом Лиги чемпионов перешел в тульский «Арсенал»
4 июля
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
3
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+