- 15 февраля
- 20:44 Фото Игроки «Челябинска» стали донорами крови
- 8 апреля 2021
- 15:24 Видео Игрок «Челябинска», бросивший мяч в лицо соперника, дисквалифицирован на два матча 2
- 22 апреля 2019
- 13:59 Фото Ульяновская «Волга» сыграет против «Челябинска» в футболках с Лениным 7
- 28 октября 2017
- 21:46 Видео «Мордовия» в рамках ПФЛ победила «Челябинск» благодаря трем автоголам соперника 8
- 21 сентября 2016
- 18:57 Кубок России. «Краснодар» переиграл «Спартак-Нальчик», «Енисей» оказался сильнее ЦСКА и другие результаты 71
- 24 августа 2016
- 18:37 Кубок России. «Челябинск», «Волгарь» и «Спартак-Нальчик» вышли в 1/16 финала турнира 2