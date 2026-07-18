Матч 2 тура Первой лиги России между «Велес» и «Челябинск» пройдет 19 июля 2026 года в Москве. Обе команды уверенно стартовали в новом сезоне, одержав победы в первом туре, и подходят к очному противостоянию с одинаковым настроем – продолжить победную серию и закрепиться в верхней части таблицы. Сможет ли «Велес» подтвердить свой класс на домашнем стадионе, или «Челябинск» прервет победную серию хозяев и добьется второго успеха подряд?

Кто победит в матче

«Велес» подходит к игре с хорошей атакующей статистикой: восемь голов в пяти последних матчах при семи пропущенных, что составляет в среднем 1,6 забитых и 1,4 пропущенных за игру. Команда уверенно обыграла «Нефтехимик» (1:0) в первом туре, продемонстрировав организованную игру в обороне и умение реализовывать моменты. Однако их результативность в последних матчах нестабильна – в товарищеских играх они уступили «Волге Ульяновск» (0:2) и сыграли вничью со «СКА Хабаровск» (2:2). В очных встречах с «Челябинском» у «Велеса» нет явного преимущества – за последние пять матчей они одержали две победы и потерпели три поражения, что говорит о нестабильности. Домашняя поддержка может стать фактором, но в текущей форме хозяевам будет сложно переломить негативный тренд в противостояниях с этим соперником.

«Челябинск» демонстрирует противоположную картину: восемь голов в пяти матчах (1,6 в среднем) при девяти пропущенных (1,8). Команда уверенно стартовала, разгромив «СКА Хабаровск» (3:1) в первом туре, и имеет мощный атакующий потенциал. Однако их оборона также не безупречна – они пропускают в трех последних матчах, что дает шанс «Велесу» отличиться. В личных встречах «Челябинск» имеет небольшое преимущество, одержав три победы в пяти последних матчах, включая победу 3:1 в 2025 году. Это добавляет гостям уверенности перед выездом в Москву.

Итоговый вывод: Обе команды находятся в равных условиях, но «Челябинск» имеет небольшое преимущество в истории личных встреч. Учитывая, что «Велес» играет дома, а «Челябинск» показывает более стабильную игру в атаке, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, которая устроит обе команды. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

«Велес» и «Челябинск» стартовали с побед и имеют похожие атакующие показатели, но «Челябинск» чаще побеждал в очных встречах, одержав три победы в пяти последних матчах. Это дает гостям психологическое преимущество, однако домашняя поддержка «Велеса» может уравнять шансы. Учитывая равенство сил, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Прогноз на победителя

«Велес» и «Челябинск» имеют равные шансы, и очные встречи между ними часто завершаются вничью или минимальной победой одной из команд. Учитывая стартовые победы обеих команд и их примерно равный уровень, наиболее вероятным исходом является ничья. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Первой лиги России между «Велес» и «Челябинск» состоится 19 июля 2026 года в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.