Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Велес» – «Челябинск»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026

18 июля 2026 9:31
Велес - Челябинск
19 июл. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.00
Ничья
Сделать ставку

Матч 2 тура Первой лиги России между «Велес» и «Челябинск» пройдет 19 июля 2026 года в Москве. Обе команды уверенно стартовали в новом сезоне, одержав победы в первом туре, и подходят к очному противостоянию с одинаковым настроем – продолжить победную серию и закрепиться в верхней части таблицы. Сможет ли «Велес» подтвердить свой класс на домашнем стадионе, или «Челябинск» прервет победную серию хозяев и добьется второго успеха подряд?

Кто победит в матче

«Велес» подходит к игре с хорошей атакующей статистикой: восемь голов в пяти последних матчах при семи пропущенных, что составляет в среднем 1,6 забитых и 1,4 пропущенных за игру. Команда уверенно обыграла «Нефтехимик» (1:0) в первом туре, продемонстрировав организованную игру в обороне и умение реализовывать моменты. Однако их результативность в последних матчах нестабильна – в товарищеских играх они уступили «Волге Ульяновск» (0:2) и сыграли вничью со «СКА Хабаровск» (2:2). В очных встречах с «Челябинском» у «Велеса» нет явного преимущества – за последние пять матчей они одержали две победы и потерпели три поражения, что говорит о нестабильности. Домашняя поддержка может стать фактором, но в текущей форме хозяевам будет сложно переломить негативный тренд в противостояниях с этим соперником.

«Челябинск» демонстрирует противоположную картину: восемь голов в пяти матчах (1,6 в среднем) при девяти пропущенных (1,8). Команда уверенно стартовала, разгромив «СКА Хабаровск» (3:1) в первом туре, и имеет мощный атакующий потенциал. Однако их оборона также не безупречна – они пропускают в трех последних матчах, что дает шанс «Велесу» отличиться. В личных встречах «Челябинск» имеет небольшое преимущество, одержав три победы в пяти последних матчах, включая победу 3:1 в 2025 году. Это добавляет гостям уверенности перед выездом в Москву.

Итоговый вывод: Обе команды находятся в равных условиях, но «Челябинск» имеет небольшое преимущество в истории личных встреч. Учитывая, что «Велес» играет дома, а «Челябинск» показывает более стабильную игру в атаке, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, которая устроит обе команды. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

«Велес» и «Челябинск» стартовали с побед и имеют похожие атакующие показатели, но «Челябинск» чаще побеждал в очных встречах, одержав три победы в пяти последних матчах. Это дает гостям психологическое преимущество, однако домашняя поддержка «Велеса» может уравнять шансы. Учитывая равенство сил, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
33% (2)
17% (1)
50% (3)
7
Забитых мячей
9
1.17
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Велес
2 : 1
08.06.2025
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Челябинск
3 : 1
23.04.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Челябинск
1 : 3
10.11.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Велес
1 : 3
15.09.2024
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
0 : 1
26.05.2024
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Челябинск
0 : 0
14.04.2024
Велес
Показать все

Прогноз на победителя

«Велес» и «Челябинск» имеют равные шансы, и очные встречи между ними часто завершаются вничью или минимальной победой одной из команд. Учитывая стартовые победы обеих команд и их примерно равный уровень, наиболее вероятным исходом является ничья. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Первой лиги России между «Велес» и «Челябинск» состоится 19 июля 2026 года в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Велес» – «Челябинск»: смотреть онлайн

3.00
Ничья
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Челябинск Велес
Другие прогнозы
19.07.2026
00:00
1.92
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция - Англия
Победа Франции
19.07.2026
15:00
2.05
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Алтай - Актобе
Победа «Актобе»
19.07.2026
15:00
3.70
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Урал - Енисей
Победа «Енисея»
19.07.2026
16:00
2.13
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
КАМАЗ - Нижний Новгород
Победа «Нижнего Новгорода»
19.07.2026
17:00
3.00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Велес - Челябинск
Ничья
19.07.2026
17:00
2.85
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Текстильщик - Уфа
Победа «Уфы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+