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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Велес - Челябинск
Велес - Челябинск: обзор матча 26 мая 2024
Велес
26.05.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
0 : 1
Завершен
Челябинск
90+1'
С. Библик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Челябинск
90'
+3
Желтая карточка
М. Ширяев
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Библик
Пас отдал
А. Померко
Замена
И. Востриков
️️️️
И. Умаров
89'
85'
Замена
С. Библик
️️️️
В. Горбачик
Замена
Е. Песиков
️️️️
О. Смирнов
75'
Замена
М. Денилханов
️️️️
Р. Сосранов
75'
Замена
И. Дибиров
️️️️
Я. Ивакин
75'
68'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
А. Бахтияров
Замена
И. Сутугин
️️️️
Я. Фролов
67'
56'
Желтая карточка
Н. Першин
Желтая карточка
Д. Петрунин
50'
43'
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Антон Шитов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
47
Ибрагим Умаров
ЛВ
23
Алан Гиоев
ОП
81
Владимир Кобахидзе
ЦП
14
Ярослав Фролов
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
Главный тренер
Александр Грищенко
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
21
Денис Пушкарев
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
37
Роман Косянчук
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
85
Никита Жеймо
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
17
Иван Котельников
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
11
Исмаил Дибиров
АП
48
Иван Сутугин
АП
9
Илья Востриков
ЦФ
Челябинск
16
Даниил Веселов
ВР
72
Олег Новиков
ВР
14
Виктор Курышев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
33
Денис Покотыло
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шитов
95
Магомадов
80
Рыбалко
15
Сосранов
3
Петрунин
23
Гиоев
81
Кобахидзе
47
Умаров
14
Фролов
20
Ивакин
77
Смирнов
2-2-3-3
1
Задирака
12
Ширяев
69
Козлов
46
Першин
20
Померко
17
Бахтияров
37
Косянчук
21
Пушкарев
33
Горбачик
7
Вазитдинов
68
Герчиков
47
Умаров
9
Востриков
9
Востриков
47
Умаров
15
Сосранов
22
Денилханов
22
Денилханов
15
Сосранов
20
Ивакин
11
Дибиров
11
Дибиров
20
Ивакин
14
Фролов
48
Сутугин
48
Сутугин
14
Фролов
77
Смирнов
9
Песиков
9
Песиков
77
Смирнов
17
Бахтияров
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
17
Бахтияров
69
Козлов
11
Носов
11
Носов
69
Козлов
33
Горбачик
77
Библик
77
Библик
33
Горбачик
Остались в запасе
Велес
Челябинск
96
Алексей Кузнецов
ВР
85
Никита Жеймо
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
17
Иван Котельников
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
Главный тренер
Александр Грищенко
16
Даниил Веселов
ВР
72
Олег Новиков
ВР
8
Василий Палкин
ЦЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
14
Виктор Курышев
ЛЗ
33
Денис Покотыло
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
85
Никита Жеймо
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
17
Иван Котельников
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
72
Олег Новиков
ВР
8
Василий Палкин
ЦЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
14
Виктор Курышев
ЛЗ
33
Денис Покотыло
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Велес - Челябинск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
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