- 27 февраля
- 07:32 В «Локомотиве» отреагировали на новость о возможной покупке «Велеса»
- 26 февраля
- 18:14 Стало известно, сколько «Локомотив» готов потратить на покупку «Велеса» 7
- 11:21 «Локомотив» планирует купить «Велес» и клуб Второй лиги 7
- 23 февраля
- 12:12 Фото «Велес» арендовал нападающего «Ростова»
- 30 декабря 2022
- 14:41 Переход защитника «Велеса» Бокоева в ЦСКА сорвался
- 13 декабря 2022
- 12:59 ЦСКА и еще три топ-клуба РПЛ интересуются защитником «Велеса» Бокоевым
- 24 ноября 2022
- 09:42 Видео Клуб Первой лиги «Велес» подписал бразильца из медийного футбола, который забил «Амкалу»
- 20 ноября 2022
- 14:58 Видео Романцев посетил матч Первой лиги 3
- 23 октября 2022
- 12:03 Первая лига. «СКА-Хабаровск» Шаронова забил шесть голов «Велесу»
- 14 октября 2022
- 14:36 «Велес» расторг контракт с экс-зенитовцем Панюковым через два месяца после подписания 3
- 11 октября 2022
- 17:40 Видео «Где стол?». Евсеев – после победы «Шинника» над «Велесом» 2
- 12 сентября 2022
- 07:41 «Здесь нет поля». Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «Велесом»
- 11 сентября 2022
- 15:52 Первая лига. «Рубин» вырвал победу над «Велесом». Лига расследовала этот матч
- 9 сентября 2022
- 20:30 Первая лига начала расследование по матчу «Велес» – «Рубин» 4
- 20:12 «РФС стоит разобраться». Владелец «Велеса» прокомментировал падение коэффициентов на победу «Рубина» перед очным матчем
- 25 августа 2022
- 18:23 «Велес» вернул тренера, уволенного девять месяцев назад
- 17 августа 2022
- 08:21 «Я выберусь из этой жопы». Владелец «Велеса» – о месте в зоне вылета Первой лиги
- 13 августа 2022
- 16:23 Тренер «Велеса» получил красную карточку за удар игрока «Уфы» мячом
- 12 августа 2022
- 19:33 «Велес» подписал экс-форварда «Зенита» 3
- 30 июля 2022
- 20:32 Первая лига. «Арсенал» Кононова потерял очки дома с «Акроном», Парфенов впервые победил с «Родиной»
- 17 июля 2022
- 16:13 Видео Игроки «Велеса» облили Прищепу водой во время интервью. Он забил победный гол «Балтике»