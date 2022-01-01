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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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Велес
Новости
€ 4 млн
Велес - новости команды
Москва
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Авангард
Сайт:
http://fc-veles.ru/
Тренер:
Алексей Стукалов
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Велес» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
14 сентября
«Велес» – «Сочи»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
13 сентября
«Муром» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Муром» – «Велес»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Трансляция
«Уфа» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Уфа» – «Велес»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
4 сентября
«Текстильщик» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Текстильщик» – «Велес»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027
28 августа
Фото
Игрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
Трансляция
«Велес» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
Фото
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Велес» – «Арсенал Тула»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
23 августа
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
Трансляция
«Велес» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
«Велес» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 7-го тура Первой лиги 2026/2027
18 августа
«СКА-Хабаровск» – «Велес»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Велес» – «Ленинградец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Велес» – «Ленинградец»: кто победит в матче 5 тура Первой лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Велес» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2026
3 августа
«Велес» – «Ротор»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026
2 августа
Трансляция
«Енисей» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026
26 июля
«Енисей» – «Велес»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027
25 июля
Трансляция
«Велес» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026
19 июля
«Велес» – «Челябинск»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026
18 июля
Фото
Клуб Первой лиги вернул игрока «Спартаку» и подписал экс-вратаря клуба Бердыева
15 июля
1
Фото
«Ахмат» подписал вратаря, забившего гол со своей половины поля
12 июля
Трансляция
«Нефтехимик» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026
11 июля
«Нефтехимик» – «Велес»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026
10 июля
Фото
Московский клуб расстался с воспитанниками «Спартака» и ЦСКА
10 июля
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Определился последний участник нового сезона Первой лиги
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