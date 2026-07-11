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  • «Нефтехимик» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026

«Нефтехимик» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026

11 июля, 16:50
Нефтехимик
11.07.2026, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Велес
55' А. Шубин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Велес
76
Илья Купцов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
11
K. Korolkov
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Нефтехимик
39
Илья Ежов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Велес
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
6
I. Melikov
ЦП
7
Артур Мурза
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Голубев
5
Мусалов
22
Хомуха
6
Печенкин
24
Кахидзе
96
Васильев
19
Шарифуллин
31
Касимов
8
Сухомлинов
7
Джамилов
9
Котик
3-4-2-1
76
Купцов
5
Колосков
80
Рыбалко
17
Котов
10
Бамматгереев
97
Шубин
22
Завезен
11
77
Смирнов
90
Галкин
9
Гираев
8
Сухомлинов
38
Алейников
38
Алейников
8
Сухомлинов
96
Васильев
85
Пяткин
85
Пяткин
96
Васильев
31
Касимов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
31
Касимов
14
Машуков
14
Машуков
10
Бамматгереев
88
Садов
88
Садов
10
Бамматгереев
9
Гираев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
9
Гираев
97
Шубин
6
6
97
Шубин
90
Галкин
7
Мурза
7
Мурза
90
Галкин
Остались в запасе
Нефтехимик
Велес
39
Илья Ежов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Нефтехимик - Велес
2
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Велеса», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик»«Велес»

«Нефтехимик» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Велес Нефтехимик
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