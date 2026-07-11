11.07.2026, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
4-1-1-3-1
1
Голубев
5
Мусалов
22
Хомуха
6
Печенкин
24
Кахидзе
96
Васильев
19
Шарифуллин
31
Касимов
8
Сухомлинов
7
Джамилов
9
Котик
3-4-2-1
76
Купцов
5
Колосков
80
Рыбалко
17
Котов
10
Бамматгереев
97
Шубин
22
Завезен
11
77
Смирнов
90
Галкин
9
Гираев
8
Сухомлинов
38
Алейников
38
Алейников
8
Сухомлинов
96
Васильев
85
Пяткин
85
Пяткин
96
Васильев
31
Касимов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
31
Касимов
14
Машуков
14
Машуков
10
Бамматгереев
88
Садов
88
Садов
10
Бамматгереев
9
Гираев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
9
Гираев
97
Шубин
6
6
97
Шубин
90
Галкин
7
Мурза
7
Мурза
90
Галкин
Остались в запасе
Нефтехимик
Велес
39
Илья Ежов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Нефтехимик - Велес
2
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Велеса», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Велес»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»