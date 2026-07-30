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  • Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить

Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить

30 июля, 14:55
13

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой готов возглавить тульский «Арсенал». При этом он не хочет работать помощником в тренерском штабе.

«Я отказался бы от предложения войти в тренерский штаб Дмитрия Гунько. При всем уважении, мне с моим опытом не очень интересно работать помощником в клубе Первой лиги. Но я всегда открыт к предложениям и готов был бы возглавить тульскую команду.

По моему мнению, Тула – это прекрасный футбольный город, и всем известно, что туляки всегда любили футбол. Ну и у меня очень хорошие воспоминания о стадионе «Арсенал», где мной со штрафного был забит один из самых красивых голов за сборную России в товарищеском матче с Беларусью», – сказал Мостовой.

  • Мостовой имеет тренерскую лицензию УЕФА категории «А».
  • Тульский «Арсенал» после трех туров Первой лиги занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. PARI Первая лига Арсенал Мостовой Александр
Комментарии (13)
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Император 1
1785413164
А почему не Спартак)
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k611
1785413388
А Арсенал про это знает?
Ответить
Цугундeр
1785413573
)) Ага, тёпленько и при Москве вроде..Ща! Пи.дуй в Хабаровск , помрежем...)
Ответить
Foxitkuban
1785417231
"мне с моим опытом" - с каким опытом? Это он про единственный клуб, который возглавлял? Про "Fight Nights" из Медиалиги, который под его руководством упал на последнее место в таблице? Да уж, опыт великий))) Трепло.
Ответить
NewLife
1785417658
Кончай кормить троллей🤪
Ответить
crf57
1785420201
Как он всем надоел своим хвастовством.Превратился уже в клоуна и всеобщее посмешище!
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Александр.Т.
1785421196
Какой у него тренерский опыт?
Ответить
zigbert
1785424772
Мостовой всегда чего то хочет но не знает чего.
Ответить
sochi-2013
1785436084
Всё-таки он прикалывается. Не может человек быть настолько глуп.
Ответить
aldo conte
1785656676
Список того, что хотел "царь" Александр бесконечен. Но всё лучшее с ним в футболе давно в прошлом, увы. Но мы помним. Лично я, забитый пеналь (последний в серии) в матче "Спартак" - "Наполи" в кубке УЕФА в ноябре 1990 г.
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