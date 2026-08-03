Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»

«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»

Вчера, 22:31
5

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал «Балтику» за подписание Евгения Латышонка по необычной схеме.

  • «Нижний Новгород» купил вратаря у «Зенита».
  • В тот же день его отдали в аренду «Балтике».
  • Латышонок уже выступал за калининградский клуб с 2019 по 2024 год.

– Как вы смотрите на такие схемы?

– Очень плохо. Футбол – это не акции, не биржа. Сейчас получается игра на бирже – к футболу это не имеет отношения.

Я не знаю, зарегистрировала бы ФИФА эту сделку, если кто-то отправил на нее жалобу – например, конкуренты «Балтики».

«Балтика» бесплатно получает усиление – это уже нарушение честной истории. Игрок находится в клубе девять часов и переходит из команды более низшего ранга в более сильную.

Какие здесь финансовые или спортивные привилегии? Я не юрист, но я всегда знал, когда вы покупаете игрока для такой сделки, он должен быть хотя бы 16 недель в клубе.

Еще по теме:
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака» 1
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке» 20
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Балтика Зенит Нижний Новгород Латышонок Евгений Гурцкая Тимур
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1785785965
ну так откуда мы знаем, что там за договоренности были. Скорее всего что=то тип я к вам перейду, но только, когда выйдете обратно в РПЛ.
Ответить
Интерес
1785786151
Ты не лепи Спартака к телу Красса, а расскажи:кто какой пункт финансовых сделок нарушил,и всё.А то Гурцкая, как моральный авторитет, не слишком убедительный персонаж.Все смеются над этим трансфером, но дёрни верёвочку с самого начала-с ГАЗПРОМА и "размотай аферу".Ты же практически герой! Если кто-то в "Балтике" нашёл прореху в законодательстве о переходах, то только вскрыл нарыв и дал шанс законопатить эту прореху.
Ответить
Сам_себе_сказал
1785787023
усиление или нет, это бабушка на двое сказала, и что значит бесплатно? аренда это тоже за деньги...Не вижу ничего криминального в этом...
Ответить
Просто-333
1785802547
Помолчала бы о честности, куча говна
Ответить
Иван Петров 1986
1785833581
Да опять все для блохастых делалось.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
10
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
3
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
5
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Все новости
Все новости
«Зенит» показал второй результат в истории РПЛ по числу голов в двух стартовых турах
14:20
2
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
3
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
5
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
2
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
12:11
2
Сын Соболева поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался
11:48
9
Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»
11:21
8
Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД на «Мерседесах»
11:03
7
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»
10:03
4
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
09:48
7
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
09:23
5
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
09:08
1
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»
08:58
11
Назван срок нового контракта Барко со «Спартаком»
08:48
4
Селюк: «Талалаев заинтересован в продажах игроков «Балтики», потому что получает процент»
08:17
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
5
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
2
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
7
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
2
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
22
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
2
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+