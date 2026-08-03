«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал «Балтику» за подписание Евгения Латышонка по необычной схеме.

«Нижний Новгород» купил вратаря у «Зенита».

В тот же день его отдали в аренду «Балтике».

Латышонок уже выступал за калининградский клуб с 2019 по 2024 год.

– Как вы смотрите на такие схемы?

– Очень плохо. Футбол – это не акции, не биржа. Сейчас получается игра на бирже – к футболу это не имеет отношения.

Я не знаю, зарегистрировала бы ФИФА эту сделку, если кто-то отправил на нее жалобу – например, конкуренты «Балтики».

«Балтика» бесплатно получает усиление – это уже нарушение честной истории. Игрок находится в клубе девять часов и переходит из команды более низшего ранга в более сильную.

Какие здесь финансовые или спортивные привилегии? Я не юрист, но я всегда знал, когда вы покупаете игрока для такой сделки, он должен быть хотя бы 16 недель в клубе.