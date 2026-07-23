Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»

«Динамо Мх» рассматривает варианты замены на случай ухода полузащитника Джавада Хоссейннеджада, у которого есть варианты в Португалии и Турции.

Махачкалинцы ведут переговоры по полузащитнику «Зенита» Дмитрию Васильеву и хавбеку «Динамо» Егору Смелову. Речь не об аренде, а о полноценном трансфере.

«Динамо» и «Зенит» хотят за своих воспитанников примерно по 40-50 миллионов рублей. Махачкалинцы готовы платить 30-40 миллионов. Не факт, что дагестанский клуб приобретет обоих, но и это не исключено.

На Васильева также претендует «Оренбург», а на Смелова – «Крылья Советов».