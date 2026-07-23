Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»

«Динамо Мх» рассматривает варианты замены на случай ухода полузащитника Джавада Хоссейннеджада, у которого есть варианты в Португалии и Турции.
Махачкалинцы ведут переговоры по полузащитнику «Зенита» Дмитрию Васильеву и хавбеку «Динамо» Егору Смелову. Речь не об аренде, а о полноценном трансфере.
«Динамо» и «Зенит» хотят за своих воспитанников примерно по 40-50 миллионов рублей. Махачкалинцы готовы платить 30-40 миллионов. Не факт, что дагестанский клуб приобретет обоих, но и это не исключено.
На Васильева также претендует «Оренбург», а на Смелова – «Крылья Советов».
- 23-летний Хоссейнеджад в прошлом сезоне провел за «Динамо Мх» 38 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
- 22-летний Васильев в сезоне-2025/26 выступал за «Сочи», где в 30 встречах отметился 3 голами и 1 ассистом.
- 21-летний Смелов в прошлом сезоне сыграл в 5 встречах за «Динамо» и в 2 за «Динамо-2». После он отправился на правах аренды в «Пари НН», где в 17 встречах отметился 2 ассистами.