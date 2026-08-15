Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА

Сергей Омельянчук, тренер «Факела», высказался о встрече 4-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

Единственный гол с пенальти забил Иван Обляков.

ЦСКА поднялся на второе место.

«Факел» идет последним.

– Хороший матч в нашем исполнении. Очень обидное поражение для нас. Через работу мы преодолеем этот момент. По структуре и самоотдаче у нас всe есть.

– Как‑то надо забивать и выбираться. Что думаете?

– Когда пропустили, хотели рисковать, атаковать флангами, создавать давление. Но у нас не получилось.

– Как оцените ЦСКА?

– Мы готовились к игре и знали сильные стороны соперника, их скорость. Сегодня мы выглядели получше, чем ЦСКА.

– Что изменилось во второй половине встречи?

– Сложно сказать. Надо посмотреть матч и проанализировать его, на холодную голову делать выводы. Сегодня нам мешали какие‑то миллиметры, сантиметры, но ничего, мы справимся.

– Какое место должно быть у «Факела»?

– Трудно говорить про место. Нам есть что улучшать. Одно очко и последнее место в таблице – не наша история, хочется выбираться.

– Что вам не хватает для результата?

– Наверное, мастерства и последнего паса. Люди, которые делают результат, стоят миллионы. Возможно, нам не хватает этого мастерства.