Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Единственный гол с пенальти забил Иван Обляков.

ЦСКА поднялся на второе место.

Москвичи не брали чемпионство с 2016 года.

– Тренер «Факела» сказал, что они играли лучше, чем вы. Что с игрой с ЦСКА?

– Думаю, что каждый тренер будет говорить, что они играют лучше. Я не заметил, что «Факел» сегодня был лучше. Красота в глазах смотрящего. Кто‑то смотрит и говорит, что они забили больше, а я смотрю, что наша линия обороны сыграла качественно. Такие команды сложно атаковать, ни одна команда не выиграла у них легко. Не могу сказать, что мы сыграли плохо и провели плохой матч. В данный момент это очень важные три очка для нас.

– Вам не кажется, что эмоциональное празднование в такой игре лишнее?

– Этот гол – усилие всей команды. Нам надо забивать и выигрывать эти матчи. Футбол – это эмоции. Я рад, что они вместе праздновали этот мяч.