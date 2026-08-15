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Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ

15 августа, 20:59

Мохаммад Мохеби не перейдет в «Крылья Советов».

Самарский клуб высоко оценивал 27-летнего вингера, однако летом трансфер иранца сорвался. По истечении контракта с «Ростовом» игрок не останется в России. С высокой долей вероятности Мохеби продолжит карьеру в хорватской «Риеке».

Агент футболиста Шахриар Тахуни подтвердил информацию по обоим клубам.

«Крылья» интересовались, но игрок туда не поедет. На 90% мы закрыли вопрос с «Риекой», – сказал Тахуни.

  • Мохеби перешел в российский клуб в 2023 году из португальской «Санта-Клары». Тогда ростовчан тренировал Валерий Карпин.
  • Иранец – участник ЧМ-2026.
  • Команда не вышла из группы.

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Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
Хорватия. Футбольная лига Россия. Премьер-лига Риека Крылья Советов Мохеби Мохаммад
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