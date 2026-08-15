Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ

Мохаммад Мохеби не перейдет в «Крылья Советов».

Самарский клуб высоко оценивал 27-летнего вингера, однако летом трансфер иранца сорвался. По истечении контракта с «Ростовом» игрок не останется в России. С высокой долей вероятности Мохеби продолжит карьеру в хорватской «Риеке».

Агент футболиста Шахриар Тахуни подтвердил информацию по обоим клубам.

«Крылья» интересовались, но игрок туда не поедет. На 90% мы закрыли вопрос с «Риекой», – сказал Тахуни.