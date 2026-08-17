Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ

Кирилл Кравцов близок к переходу в «Динамо Загреб».

24-летний полузащитник сегодня пройдет медосмотр в Загребе, после чего подпишет с клубом из Хорватии контракт на четыре года.

Трансфер Кравцова одобрил лично президент загребского клуба Звонимир Бобан.