Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ

Кирилл Кравцов близок к переходу в «Динамо Загреб».
24-летний полузащитник сегодня пройдет медосмотр в Загребе, после чего подпишет с клубом из Хорватии контракт на четыре года.
Трансфер Кравцова одобрил лично президент загребского клуба Звонимир Бобан.
- Кравцов – свободный агент. Его последним клубом был «Сочи».
- Ранее сорвался переход хавбека в «Локомотив».
- Кирилл – воспитанник «Зенита»
- В прошлом сезоне игрок забил 3 гола в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
- «Динамо Загреб» участвует в квалификации Лиги чемпионов-2026/27.
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова