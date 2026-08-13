Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб

Нападающий Джонатан Окоронкво перешел из турецкого «Сивасспора» в «Торпедо».

Нигериец подписал с москвичами контракт на 3 года и будет выступать за черно-белых под номером 20.

«Под руководством Александра Сторожука в России Джонатан играл за «Краснодар-2», «Краснодар» и тульский «Арсенал».

В сезоне 2023/2024 забил за «канониров» 17 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 играх, став лучшим бомбардиром сезона в ФНЛ.

Джонатан, добро пожаловать в чeрно-белую семью!» – говорится в сообщении клуба Первой лиги.