- 21 февраля
- 16:31 Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
- 18 февраля
- 15:51 «Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
- 14:28 Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами 2
- 13:36 Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
- 09:23 Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции
- 14 февраля
- 23:44 ЦСКА хочет арендовать лучшего бомбардира «Хатайспора», который снялся с чемпионата Турции 2
- 21:20 Агент экс-игрока «Челси» Атсу сообщил, что футболиста до сих пор ищут под завалами
- 11:51 Глушаков сообщил, что был близок к переходу в «Хатайспор» за день до землетрясения в Турции
- 9 февраля
- 21:50 «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения 1
- 7 февраля
- 10:58 Экс-игрок «Челси» Атсу найден живым под завалами в Турции
- 08:28 Экс-игрок «Челси» Атсу остается под завалами. Его еще не нашли
- 6 февраля
- 22:36 Стала известна судьба экс-футболиста «Челси» Атсу, оказавшегося под завалами в Турции 1
- 15 октября 2022
- 17:37 Суперлига. «Карагюмрюк» разгромил «Хатаяспор», Оздоев отыграл весь матч
- 24 сентября 2022
- 16:20 «Никакого «Спартака». Агент Зе Луиша – о возвращении в московский клуб 2
- 9 сентября 2022
- 13:45 Фото Зе Луиш бесплатно перешел в турецкий клуб 1
- 5 сентября 2022
- 19:53 У Зе Луиша есть варианты продолжения карьеры в Турции и Азербайджане
- 09:00 Дзюба отреагировал на ничью «Адана Демирспора» с аутсайдером чемпионата Турции 2
- 4 сентября 2022
- 21:48 Дзюба отыграл 30 минут за «Адана Демирспор», его команда не смогла обыграть клуб с последнего места 1
- 18:36 Дзюба не попал в стартовый состав «Адана Демирспор» на матч с «Хатаяспором» 6
- 25 февраля 2021
- 18:39 Hurriyet: лучший бомбардир турецкой Суперлиги не захотел переходить в «Краснодар» 6
- 23 февраля 2021
- 16:52 Fanatik: «Краснодар» договорился о покупке лучшего бомбардира турецкой Суперлиги 6
- 8 февраля 2021
- 22:36 Metaratings: «Краснодар» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира чемпионата Турции Бупендза 6
- 29 января 2021
- 21:48 «Краснодар» может купить лучшего бомбардира чемпионата Турции Бупендза 9