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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Хатайспор
€ 1,10 млн
Хатайспор
Антакья
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Мерсин Стадиуму
Сайт:
http://www.hatayspor.org.tr/
Тренер:
Риза Чалымбай
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Результаты
Расписание
Таблица
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Прогноз на точный счет матча «Гезтепе» – «Хатайспор»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 13:10
Прогноз на точный счет матча «Хатайспор» – «Истанбул»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:39
Трансляция
«Бешикташ» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2025
2025.04.25 18:50
«Бешикташ» – «Хатайспор»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.24 09:32
Трансляция
«Хатайспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025
2025.01.17 18:50
Трансляция
«Хатайспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024
2024.12.02 18:50
Фото
«Монпелье» подписал экс-защитника «Спартака»
2024.11.01 00:12
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
2024.09.13 14:58
6
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
2024.09.07 09:09
1
Трансляция
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.09 19:39
Трансляция
«Бешикташ» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
2024.05.18 11:14
Трансляция
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2024
2024.04.02 09:46
«Хатайспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч 28 тура турецкой Суперлиги, 2 марта
2024.03.02 09:06
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
2023.02.21 16:31
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
2023.02.18 15:51
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
2023.02.18 14:28
2
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
2023.02.18 13:36
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции
2023.02.18 09:23
ЦСКА хочет арендовать лучшего бомбардира «Хатайспора», который снялся с чемпионата Турции
2023.02.14 23:44
1
Агент экс-игрока «Челси» Атсу сообщил, что футболиста до сих пор ищут под завалами
2023.02.14 21:20
Глушаков сообщил, что был близок к переходу в «Хатайспор» за день до землетрясения в Турции
2023.02.14 11:51
«Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после землетрясения
2023.02.09 21:50
Экс-игрок «Челси» Атсу найден живым под завалами в Турции
2023.02.07 10:58
Экс-игрок «Челси» Атсу остается под завалами. Его еще не нашли
2023.02.07 08:28
Стала известна судьба экс-футболиста «Челси» Атсу, оказавшегося под завалами в Турции
2023.02.06 22:36
1
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