В 28 туре турецкой Суперлиги «Хатайспор» дома сыграет с «Фенербахче». Игра состоится 2 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Хатайспор»

Команда занимает 16-е место в таблице с 29 очками. «Хатайспор» провел 27 матчей, выиграв 6 раз, сыграв вничью 11 раз и потерпев 10 поражений. Разница мячей составляет 32:37.

Команда занимает 2-е место в турнирной таблице с 70 очками. «Фенербахче» провел 27 матчей, одержав 22 победы, сыграв вничью 4 раза и потерпев 1 поражение. Разница мячей составляет 70:22.

Прогноз на матч «Хатайспор» – «Фенербахче»

В семи очных встречах «Хатайспор» не выигрывал, стамбульцы побеждали в шести играх.

Стамбульцы в последних 10 матчах проиграли только 1 раз.

Гости отстают от лидера только на два балла и наверняка приложат все усилия, чтобы обыграть одного из аутсайдеров чемпионата Турции. Хозяева же на балл обгоняют клубы из зоны вылета. На наш взгляд, исход в этой встрече очевиден – победа «Фенербахче» (1.31).