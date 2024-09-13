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    • Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»

    Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»

    Футбольный агент Доган Эрджан, участвовавший в переговорах по трансферу Даниила Уткина из «Ростова» в «Хатайспор», рассказал о срыве сделки.

    По его словам, переход российского футболиста заблокировал новый тренер турецкой команды Риза Чалымбай.

    Клубы договорились о бесплатной аренде полузащитника с необязательной опцией выкупа за 3,2 миллиона евро.

    «Ты бесплатно привозишь игрока стоимостью 6-7 миллионов евро – тебя должны только поблагодарить. Они действовали за нашей спиной. Кто-то из команды Чалымбая делает эту игру.

    Я не хочу называть его имя. Его уже знает вся Турция. Они опозорили нас перед всей Россией», – заявил агент.

    • Уткин в этом сезоне сделал 2 ассиста в 7 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
    • В итоге хавбек ушел в «Ахмат» на правах аренды.

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    Источник: Sport24

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    13.09.2024 14:58
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    Комментарии (8)
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    MazaiNN
    1726229621
    Скажем прямо что репутация у турок и раньше была под вопросом.
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    ...уефан
    1726229621
    ...а что это, вообще, было?...
    Ответить
    The only one
    1726230307
    турки всегда и нашим и вашим. лишь бы им было выгодно...
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    DOCTOR PENALTY
    1726236194
    Ха-ха-ха! У турок всё в точности как у нас. *
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