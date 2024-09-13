Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»

Футбольный агент Доган Эрджан, участвовавший в переговорах по трансферу Даниила Уткина из «Ростова» в «Хатайспор», рассказал о срыве сделки.

По его словам, переход российского футболиста заблокировал новый тренер турецкой команды Риза Чалымбай.

Клубы договорились о бесплатной аренде полузащитника с необязательной опцией выкупа за 3,2 миллиона евро.

«Ты бесплатно привозишь игрока стоимостью 6-7 миллионов евро – тебя должны только поблагодарить. Они действовали за нашей спиной. Кто-то из команды Чалымбая делает эту игру.

Я не хочу называть его имя. Его уже знает вся Турция. Они опозорили нас перед всей Россией», – заявил агент.