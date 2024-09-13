Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»

Футбольный агент Доган Эрджан, участвовавший в переговорах по трансферу Даниила Уткина из «Ростова» в «Хатайспор», рассказал о срыве сделки.
По его словам, переход российского футболиста заблокировал новый тренер турецкой команды Риза Чалымбай.
Клубы договорились о бесплатной аренде полузащитника с необязательной опцией выкупа за 3,2 миллиона евро.
«Ты бесплатно привозишь игрока стоимостью 6-7 миллионов евро – тебя должны только поблагодарить. Они действовали за нашей спиной. Кто-то из команды Чалымбая делает эту игру.
Я не хочу называть его имя. Его уже знает вся Турция. Они опозорили нас перед всей Россией», – заявил агент.
- Уткин в этом сезоне сделал 2 ассиста в 7 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- В итоге хавбек ушел в «Ахмат» на правах аренды.