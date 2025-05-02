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Прогноз на точный счет матча «Хатайспор» – «Истанбул»: Суперлига, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:56
Хатайспор - Истанбул Башакшехир
03 мая 2025, суббота 19:00 | Турция. Суперлига, 34 тур
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7.8
Точный счёт 3:1 в пользу «Истанбула»
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3 мая на стадионе «Mersin Stadyumu» состоится матч 34-го тура Турецкой Суперлиги, где «Хатайспор» примет «Истанбул». Хозяева продолжают борьбу за выживание, а гости надеются вернуться в зону еврокубков. Встреча обещает быть напряжeнной и результативной, учитывая атакующую манеру обеих команд.

«Хатайспор»

«Хатайспор» находится в сложной ситуации: 18-е место с 19 очками и серия из пяти поражений подряд. Команда страдает от проблем в обороне, пропуская в среднем 3.20 гола за матч за последние пять игр. Тем не менее, «Хатайспор» забивает в трeх встречах подряд, пусть и по одному мячу, благодаря усилиям Венсана Абубакара, который остаeтся главным оружием клуба с 8 голами в 28 матчах.

Дома команда показывает нестабильные результаты, часто уступая соперникам. Однако нельзя отрицать, что «Хатайспор» способен навязать борьбу и забить хотя бы один гол, особенно при поддержке своих трибун.

«Истанбул»

«Истанбул» идeт шестым, набрав 48 очков. Коллектив стабильно забивает в последних пяти матчах, оформив 9 голов. Лидер нападения Кшиштоф Пионтек уже записал на свой счeт 26 голов в 38 встречах, и будет главным фактором давления на оборону «Хатайспора». Команда проиграла в последнем туре «Гезтепе» со счeтом 1:4, что стало неприятным ударом, но до этого «Истанбул» показывал хорошую серию.

Оборона гостей не безупречна: 1.20 пропущенных голов в среднем за матч за последние пять игр. Но атака «Истанбула» выглядит гораздо убедительнее, особенно против слабых оборонительных линий.

Факты о командах:

«Хатайспор»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • Проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 3.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Истанбул»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Побеждает в 4 последних матчах против «Хатайспора»

Личные встречи
20% (2)
10% (1)
70% (7)
13
Забитых мячей
23
1.3
В среднем за матч
2.3
5:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
08.12.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
1 : 2
27.04.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
10.12.2023
Хатайспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
16.04.2023
Хатайспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Хатайспор
3 : 3
07.11.2022
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
24.04.2022
Хатайспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Хатайспор
0 : 3
05.12.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 22 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 5
30.01.2021
Хатайспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Хатайспор
2 : 0
14.09.2020
Истанбул Башакшехир
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Прогноз на матч «Хатайспор» – «Истанбул»

«Истанбул» входит в матч фаворитом, имея более стабильную атаку и лучшую форму. Однако «Хатайспор» способен отличиться, учитывая, что забивает в трeх последних матчах. Ожидается результативный матч с преимуществом гостей, но без «сухой» победы.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Истанбула».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Истанбула» – коэффициент 7.80
  • Победа «Истанбула» – коэффициент 1.60
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Истанбула» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

7.8
Точный счёт 3:1 в пользу «Истанбула»
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Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Хатайспор
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