3 мая на стадионе «Mersin Stadyumu» состоится матч 34-го тура Турецкой Суперлиги, где «Хатайспор» примет «Истанбул». Хозяева продолжают борьбу за выживание, а гости надеются вернуться в зону еврокубков. Встреча обещает быть напряжeнной и результативной, учитывая атакующую манеру обеих команд.

«Хатайспор»

«Хатайспор» находится в сложной ситуации: 18-е место с 19 очками и серия из пяти поражений подряд. Команда страдает от проблем в обороне, пропуская в среднем 3.20 гола за матч за последние пять игр. Тем не менее, «Хатайспор» забивает в трeх встречах подряд, пусть и по одному мячу, благодаря усилиям Венсана Абубакара, который остаeтся главным оружием клуба с 8 голами в 28 матчах.

Дома команда показывает нестабильные результаты, часто уступая соперникам. Однако нельзя отрицать, что «Хатайспор» способен навязать борьбу и забить хотя бы один гол, особенно при поддержке своих трибун.

«Истанбул»

«Истанбул» идeт шестым, набрав 48 очков. Коллектив стабильно забивает в последних пяти матчах, оформив 9 голов. Лидер нападения Кшиштоф Пионтек уже записал на свой счeт 26 голов в 38 встречах, и будет главным фактором давления на оборону «Хатайспора». Команда проиграла в последнем туре «Гезтепе» со счeтом 1:4, что стало неприятным ударом, но до этого «Истанбул» показывал хорошую серию.

Оборона гостей не безупречна: 1.20 пропущенных голов в среднем за матч за последние пять игр. Но атака «Истанбула» выглядит гораздо убедительнее, особенно против слабых оборонительных линий.

Факты о командах:

«Хатайспор»

Забивает в 3 последних матчах

Проигрывает в 5 последних матчах

В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 3.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Истанбул»

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Побеждает в 4 последних матчах против «Хатайспора»

Личные встречи 20% (2) 10% (1) 70% (7) 13 Забитых мячей 23 1.3 В среднем за матч 2.3 5:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 3:3 Турция. Суперлига, 34 тур Хатайспор 2 : 4 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 15 тур Истанбул Башакшехир 3 : 0 Хатайспор Турция. Суперлига, 34 тур Хатайспор 1 : 2 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 15 тур Истанбул Башакшехир 1 : 0 Хатайспор Турция. Суперлига, 32 тур Истанбул Башакшехир 3 : 0 Хатайспор Турция. Суперлига, 13 тур Хатайспор 3 : 3 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 34 тур Истанбул Башакшехир 3 : 0 Хатайспор Турция. Суперлига, 15 тур Хатайспор 0 : 3 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 22 тур Истанбул Башакшехир 1 : 5 Хатайспор Турция. Суперлига, 1 тур Хатайспор 2 : 0 Истанбул Башакшехир

Прогноз на матч «Хатайспор» – «Истанбул»

«Истанбул» входит в матч фаворитом, имея более стабильную атаку и лучшую форму. Однако «Хатайспор» способен отличиться, учитывая, что забивает в трeх последних матчах. Ожидается результативный матч с преимуществом гостей, но без «сухой» победы.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Истанбула».

Рекомендованные ставки: