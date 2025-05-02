3 мая на стадионе «Mersin Stadyumu» состоится матч 34-го тура Турецкой Суперлиги, где «Хатайспор» примет «Истанбул». Хозяева продолжают борьбу за выживание, а гости надеются вернуться в зону еврокубков. Встреча обещает быть напряжeнной и результативной, учитывая атакующую манеру обеих команд.
«Хатайспор»
«Хатайспор» находится в сложной ситуации: 18-е место с 19 очками и серия из пяти поражений подряд. Команда страдает от проблем в обороне, пропуская в среднем 3.20 гола за матч за последние пять игр. Тем не менее, «Хатайспор» забивает в трeх встречах подряд, пусть и по одному мячу, благодаря усилиям Венсана Абубакара, который остаeтся главным оружием клуба с 8 голами в 28 матчах.
Дома команда показывает нестабильные результаты, часто уступая соперникам. Однако нельзя отрицать, что «Хатайспор» способен навязать борьбу и забить хотя бы один гол, особенно при поддержке своих трибун.
«Истанбул»
«Истанбул» идeт шестым, набрав 48 очков. Коллектив стабильно забивает в последних пяти матчах, оформив 9 голов. Лидер нападения Кшиштоф Пионтек уже записал на свой счeт 26 голов в 38 встречах, и будет главным фактором давления на оборону «Хатайспора». Команда проиграла в последнем туре «Гезтепе» со счeтом 1:4, что стало неприятным ударом, но до этого «Истанбул» показывал хорошую серию.
Оборона гостей не безупречна: 1.20 пропущенных голов в среднем за матч за последние пять игр. Но атака «Истанбула» выглядит гораздо убедительнее, особенно против слабых оборонительных линий.
Факты о командах:
«Хатайспор»
- Забивает в 3 последних матчах
- Проигрывает в 5 последних матчах
- В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 3.20 гола за игру (последние 5 матчей)
«Истанбул»
- Забивает в 5 последних матчах
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
- В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Побеждает в 4 последних матчах против «Хатайспора»
Прогноз на матч «Хатайспор» – «Истанбул»
«Истанбул» входит в матч фаворитом, имея более стабильную атаку и лучшую форму. Однако «Хатайспор» способен отличиться, учитывая, что забивает в трeх последних матчах. Ожидается результативный матч с преимуществом гостей, но без «сухой» победы.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Истанбула».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Истанбула» – коэффициент 7.80
- Победа «Истанбула» – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Истанбула» больше 1.5 – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90