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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Истанбул Башакшехир
Хатайспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 14 сентября 2020
Хатайспор
14.09.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
36'
S. Ilgaz
90+1'
Э. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 2:0!
Э. Барбоза
90'
+1
Замена
S. Ornek
️️️️
Р. Абид
90'
Желтая карточка
Р. Рибейру
89'
87'
Замена
Рафаэл
️️️️
Ж. Кайсара
78'
Замена
️️️️
Э. Кривелли
Замена
Э. Барбоза
️️️️
S. Ilgaz
73'
73'
Замена
Б. Озкан
️️️️
М. Текдемир
71'
Замена
К. Сертел
️️️️
Х. Али Калдырым
Замена
️️️️
М. Диуф
66'
Замена
M. Aydın
️️️️
G. Karadeniz
66'
54'
Желтая карточка
М. Шкртел
46'
Замена
К. Фрей
️️️️
Д. Алексич
ГОЛ! 1:0!
S. Ilgaz
Пас отдал
М. Диуф
36'
29'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
11
Gökhan Karadeniz
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Хатайспор
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
34
Akin Alkan
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
27
Idir Ouali
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Керим Фрей
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
70
Мете Каан Демир
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
1-4-5
1
Моанд
28
Сантос
5
Сакей
92
Диуф
90
Попов
14
Абид
55
20
Рибейру
10
16
11
3-2-1-1-2
34
Гюнок
33
Али Калдырым
21
Текдемир
9
Алексич
37
Шкртел
24
Епуряну
17
Кахведжи
10
Вишча
19
Ба
27
Кривелли
14
Абид
4
4
14
Абид
10
7
Барбоза
7
Барбоза
10
11
20
20
11
33
Али Калдырым
88
Сертел
88
Сертел
33
Али Калдырым
80
Кайсара
2
Рафаэл
2
Рафаэл
80
Кайсара
9
Алексич
11
Фрей
11
Фрей
9
Алексич
21
Текдемир
19
Озкан
19
Озкан
21
Текдемир
Остались в запасе
Хатайспор
Истанбул Башакшехир
34
Akin Alkan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
27
Idir Ouali
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
70
Мете Каан Демир
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
34
Akin Alkan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
27
Idir Ouali
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦФ
Остались в запасе
70
Мете Каан Демир
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Хатайспор - Истанбул Башакшехир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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