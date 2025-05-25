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Прогноз на точный счёт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025

25 мая 2025 11:23
Хатайспор - Фенербахче
26 мая 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 37 тур
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8.00
Точный счёт 1:3 в пользу «Фенербахче»
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26 мая на стадионе Mersin Stadyumu состоится матч 37-го тура Суперлиги Турции между «Хатайспором» и «Фенербахче». Обе команды показывают зрелищный футбол, но при этом демонстрируют нестабильную игру в защите. «Хатайспор» отчаянно борется за выживание, тогда как «Фенербахче» продолжает преследование за чемпионство, что обещает напряжeнный и результативный матч.

«Хатайспор»

Команда находится в зоне вылета, занимая 18-е место с 23 очками. Несмотря на аутсайдерскую позицию, «Хатайспор» стабильно забивает: 11 голов в последних 5 играх, в среднем 2.20 за матч. Внушающей стала недавняя победа над «Адана Демирспором» со счeтом 5:0. Лидером атаки является Билаль Бутобба (11 голов), который остаeтся ключевой фигурой.Проблема – оборона. Команда пропустила 13 мячей за 5 туров (в среднем 2.60 за игру), а дома проиграла три матча подряд. Даже в победных встречах защита не справляется с давлением, и это усложняет борьбу за очки против фаворитов.

«Фенербахче»

«Канарейки» ведут борьбу за титул, занимая 2-е место с 81 очком. Команда забила 12 голов в последних 5 матчах, в среднем 2.40 за игру. Главная угроза для соперника – Юссеф Эн-Несири (28 голов), который продолжает набирать форму к решающим турам.При этом оборона не всегда надeжна: 7 пропущенных мячей в 5 турах, серия из 8 матчей с пропущенными голами. Тем не менее «Фенербахче» сохраняет победный настрой и набирает очки даже в тяжeлых встречах.

Факты о командах:

«Хатайспор»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 2.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 2.60 гола за игру
  • Проигрывает дома 3 матча подряд

«Фенербахче»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 8 из 10 последних игр
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру, 1.40 – пропущенных

Личные встречи
0% (0)
11% (1)
89% (8)
5
Забитых мячей
21
0.56
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:2
Турция. Суперлига, 18 тур
Фенербахче
2 : 1
05.01.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
0 : 2
02.03.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 9 тур
Фенербахче
4 : 2
22.10.2023
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 3
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 16 тур
Фенербахче
4 : 0
27.12.2022
Хатайспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Фенербахче
2 : 0
20.02.2022
Хатайспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Хатайспор
1 : 2
26.09.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 23 тур
Хатайспор
1 : 2
02.02.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Фенербахче
0 : 0
21.09.2020
Хатайспор
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Прогноз на матч «Хатайспор» – «Фенербахче»

Матч обещает быть результативным: обе команды играют в атакующий футбол и много пропускают. «Хатайспор» отчаянно нуждается в очках и будет стремиться забить первым. Однако «Фенербахче» обладает более качественным подбором игроков и мотивацией на финишной прямой сезона. Ожидается открытая игра с обменом голами, но фаворит встречи – гости.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Фенербахче».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Фенербахче» – коэффициент 8.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 2.5 – коэффициент 2.10

8.00
Точный счёт 1:3 в пользу «Фенербахче»
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Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Фенербахче Хатайспор
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