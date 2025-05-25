26 мая на стадионе Mersin Stadyumu состоится матч 37-го тура Суперлиги Турции между «Хатайспором» и «Фенербахче». Обе команды показывают зрелищный футбол, но при этом демонстрируют нестабильную игру в защите. «Хатайспор» отчаянно борется за выживание, тогда как «Фенербахче» продолжает преследование за чемпионство, что обещает напряжeнный и результативный матч.
«Хатайспор»
Команда находится в зоне вылета, занимая 18-е место с 23 очками. Несмотря на аутсайдерскую позицию, «Хатайспор» стабильно забивает: 11 голов в последних 5 играх, в среднем 2.20 за матч. Внушающей стала недавняя победа над «Адана Демирспором» со счeтом 5:0. Лидером атаки является Билаль Бутобба (11 голов), который остаeтся ключевой фигурой.Проблема – оборона. Команда пропустила 13 мячей за 5 туров (в среднем 2.60 за игру), а дома проиграла три матча подряд. Даже в победных встречах защита не справляется с давлением, и это усложняет борьбу за очки против фаворитов.
«Фенербахче»
«Канарейки» ведут борьбу за титул, занимая 2-е место с 81 очком. Команда забила 12 голов в последних 5 матчах, в среднем 2.40 за игру. Главная угроза для соперника – Юссеф Эн-Несири (28 голов), который продолжает набирать форму к решающим турам.При этом оборона не всегда надeжна: 7 пропущенных мячей в 5 турах, серия из 8 матчей с пропущенными голами. Тем не менее «Фенербахче» сохраняет победный настрой и набирает очки даже в тяжeлых встречах.
Факты о командах:
«Хатайспор»
- Забивает в 6 матчах подряд
- В среднем 2.20 гола за игру
- Пропускает в среднем 2.60 гола за игру
- Проигрывает дома 3 матча подряд
«Фенербахче»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- Забивает в 8 из 10 последних игр
- Пропускает в 8 матчах подряд
- В среднем 2.40 гола за игру, 1.40 – пропущенных
Прогноз на матч «Хатайспор» – «Фенербахче»
Матч обещает быть результативным: обе команды играют в атакующий футбол и много пропускают. «Хатайспор» отчаянно нуждается в очках и будет стремиться забить первым. Однако «Фенербахче» обладает более качественным подбором игроков и мотивацией на финишной прямой сезона. Ожидается открытая игра с обменом голами, но фаворит встречи – гости.
Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Фенербахче».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:3 в пользу «Фенербахче» – коэффициент 8.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 2.5 – коэффициент 2.10