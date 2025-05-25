26 мая на стадионе Mersin Stadyumu состоится матч 37-го тура Суперлиги Турции между «Хатайспором» и «Фенербахче». Обе команды показывают зрелищный футбол, но при этом демонстрируют нестабильную игру в защите. «Хатайспор» отчаянно борется за выживание, тогда как «Фенербахче» продолжает преследование за чемпионство, что обещает напряжeнный и результативный матч.

«Хатайспор»

Команда находится в зоне вылета, занимая 18-е место с 23 очками. Несмотря на аутсайдерскую позицию, «Хатайспор» стабильно забивает: 11 голов в последних 5 играх, в среднем 2.20 за матч. Внушающей стала недавняя победа над «Адана Демирспором» со счeтом 5:0. Лидером атаки является Билаль Бутобба (11 голов), который остаeтся ключевой фигурой.Проблема – оборона. Команда пропустила 13 мячей за 5 туров (в среднем 2.60 за игру), а дома проиграла три матча подряд. Даже в победных встречах защита не справляется с давлением, и это усложняет борьбу за очки против фаворитов.

«Фенербахче»

«Канарейки» ведут борьбу за титул, занимая 2-е место с 81 очком. Команда забила 12 голов в последних 5 матчах, в среднем 2.40 за игру. Главная угроза для соперника – Юссеф Эн-Несири (28 голов), который продолжает набирать форму к решающим турам.При этом оборона не всегда надeжна: 7 пропущенных мячей в 5 турах, серия из 8 матчей с пропущенными голами. Тем не менее «Фенербахче» сохраняет победный настрой и набирает очки даже в тяжeлых встречах.

Факты о командах:

«Хатайспор»

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем 2.20 гола за игру

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру

Проигрывает дома 3 матча подряд

«Фенербахче»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 8 из 10 последних игр

Пропускает в 8 матчах подряд

В среднем 2.40 гола за игру, 1.40 – пропущенных

Личные встречи 0% (0) 11% (1) 89% (8) 5 Забитых мячей 21 0.56 В среднем за матч 2.33 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:2 Турция. Суперлига, 18 тур Фенербахче 2 : 1 Хатайспор Турция. Суперлига, 28 тур Хатайспор 0 : 2 Фенербахче Турция. Суперлига, 9 тур Фенербахче 4 : 2 Хатайспор Турция. Суперлига, 35 тур Хатайспор 0 : 3 Фенербахче Турция. Суперлига, 16 тур Фенербахче 4 : 0 Хатайспор Турция. Суперлига, 26 тур Фенербахче 2 : 0 Хатайспор Турция. Суперлига, 7 тур Хатайспор 1 : 2 Фенербахче Турция. Суперлига, 23 тур Хатайспор 1 : 2 Фенербахче Турция. Суперлига, 2 тур Фенербахче 0 : 0 Хатайспор

Прогноз на матч «Хатайспор» – «Фенербахче»

Матч обещает быть результативным: обе команды играют в атакующий футбол и много пропускают. «Хатайспор» отчаянно нуждается в очках и будет стремиться забить первым. Однако «Фенербахче» обладает более качественным подбором игроков и мотивацией на финишной прямой сезона. Ожидается открытая игра с обменом голами, но фаворит встречи – гости.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Фенербахче».

Рекомендованные ставки: