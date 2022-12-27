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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Хатайспор
Фенербахче - Хатайспор: обзор матча 27 декабря 2022
Фенербахче
27.12.2022, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Хатайспор
20'
Д. Кинг
26'
М. Батшуайи
86'
С. Дурсун
90+5'
Г. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Хатайспор
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
90'
+7
ГОЛ! 4:0!
Г. Энрике
90'
+5
Замена
И. Юкшек
️️️️
М. Зайц
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
С. Дурсун
86'
85'
Желтая карточка
О. Эргюн
78'
Замена
С. Фалет
️️️️
Б. Оксюз
Замена
С. Дурсун
️️️️
М. Батшуайи
75'
Замена
Э. Мор
️️️️
Д. Кинг
74'
71'
Желтая карточка
Б. Йылдырым
64'
Замена
К. Сони
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
Линкольн
️️️️
Д. Росси
61'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
И. Кахведжи
61'
Желтая карточка
Д. Кинг
51'
46'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
З. Луиш
46'
Замена
М. Мерт
️️️️
Р. Рибейру
ГОЛ! 2:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Д. Росси
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кинг
Пас отдал
Д. Росси
20'
15'
Желтая карточка
С. Адекугбе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
14
Райан Абид
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
18
Линкольн
АП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Баиндыр
41
Салаи
13
Энрике
26
Осайи-Самуэль
15
Арао
24
Кадиоглу
8
Зайц
17
Кахведжи
9
Росси
44
Батшуайи
7
Кинг
3-1-4-2
1
Кардешлер
22
Враньеш
53
Оксюз
3
Адекугбе
4
Эргюн
20
Рибейру
12
Лобжанидзе
22
Черекчи
14
Абид
29
Зе Луиш
9
Эль-Кааби
17
Кахведжи
8
Яндас
8
Яндас
17
Кахведжи
8
Зайц
5
Юкшек
5
Юкшек
8
Зайц
9
Росси
18
Линкольн
18
Линкольн
9
Росси
7
Кинг
7
Мор
7
Мор
7
Кинг
44
Батшуайи
19
Дурсун
19
Дурсун
44
Батшуайи
53
Оксюз
5
Фалет
5
Фалет
53
Оксюз
20
Рибейру
19
Мерт
19
Мерт
20
Рибейру
12
Лобжанидзе
10
Сони
10
Сони
12
Лобжанидзе
29
Зе Луиш
91
Йылдырым
91
Йылдырым
29
Зе Луиш
Остались в запасе
Фенербахче
Хатайспор
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Фенербахче - Хатайспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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