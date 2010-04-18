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Зе Луиш
Зе Луиш
Завершил карьеру
24 января 1991 (35)
#29 | Нападающий
185 см
Кабо-Верде
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Публикации
Зобнин составил тройку игроков, которых вернул бы в «Спартак»
18 апреля
10
Литвинов ответил, какого игрока хотел бы вернуть в «Спартак»
2024.11.08 18:30
6
Фото
Зе Луиш нашел новую команду в Португалии
2024.09.14 11:11
1
Зе Луиш готов вернуться в Россию: «Он любит эту страну»
2024.03.09 14:42
2
Гогниев рассказал о несостоявшемся переходе Зе Луиша в «Химки»
2023.05.16 16:39
В «Химках» отреагировали на новость о переходе Зе Луиша с помощью поговорки
2023.03.01 18:48
2
Чемпион России Зе Луиш продолжит карьеру в «Химках»
2023.03.01 18:10
1
«Никакого «Спартака». Агент Зе Луиша – о возвращении в московский клуб
2022.09.24 16:20
2
Фото
Зе Луиш бесплатно перешел в турецкий клуб
2022.09.09 13:45
1
У Зе Луиша есть варианты продолжения карьеры в Турции и Азербайджане
2022.09.05 19:53
Зе Луиш летом мог перейти в «Динамо» К
2022.09.03 18:08
«На базе были шизанутые». Экс-вратарь «Спартака» рассказал, как за него заступился Зе Луиш
2022.08.02 10:16
2
Агент Зе Луиша исключил возвращение форварда в российский клуб
2022.06.01 12:52
3
Терюшков: «Химки» рассматривали Кокорина и Зе Луиша в декабре. Хотели провести агрессивную трансферную кампанию»
2022.02.23 16:24
2
Фото
Зе Луиш перешел в «Аль-Таавун». Его предлагали «Арсеналу»
2022.02.09 11:05
«Арсеналу» предложили Зе Луиша
2022.02.06 08:15
3
«Газиантеп» и «Гиресунспор» интересуются Зе Луишем
2022.02.03 20:45
Зе Луиш интересен «Труа» и «Сент-Этьену»
2022.01.22 10:28
Цорн – о словах Зе Луиша про реорганизацию «Локо»: «Не думаю, что он может оценить все, что произошло с клубом»
2022.01.17 15:52
6
Геркус: «На что Зе Луишу обижаться. Я бы радовался – свободный агент с кучей денег»
2022.01.17 13:50
8
Цорн: «Высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности. Наверняка он обижен и дал интервью на эмоциях»
2022.01.17 13:14
14
Зе Луиш: «Не пойду в клуб, где работает Цорн, но готов поиграть в других российских командах»
2022.01.17 11:40
2
Зе Луиш: «Локомотив» не дал мне возможности уйти летом»
2022.01.17 10:55
2
Зе Луиш: «То, что Цорн делает в «Локомотиве», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же»
2022.01.17 10:14
17
Зе Луиш: «Локомотив» без разрешения забрал мое право на работу»
2022.01.17 09:42
5
Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»
2022.01.17 09:19
3
«Бешикташ» недоволен игрой Батшуайи и может подписать Зе Луиша
2022.01.14 09:59
«Локомотив» объявил об уходе Зе Луиша
2022.01.13 10:28
13
«Локомотив» и Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта («Чемпионат»)
2022.01.06 14:32
6
«Локомотив» ведет переговоры с Зе Луишем о расторжении контракта (Metaratings)
2022.01.01 22:54
11
1
2
3
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5
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