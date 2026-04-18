  • Зобнин составил тройку игроков, которых вернул бы в «Спартак»

Зобнин составил тройку игроков, которых вернул бы в «Спартак»

18 апреля, 08:50
10

Капитан «Спартака» Роман Зобнин хотел бы возвращения в клуб Квинси Промеса и еще двух легионеров.

– В «Спартаке» ты поиграл с внушительным количеством партнеров. Можешь назвать тройку тех, кого хотел бы вернуть в сегодняшнюю команду?

Первый – Промес. Второй – Зе Луиш. Третий – Фернандо.

– Зе Луиш – не самый очевидный выбор.

– Это был по-настоящему командный игрок. Может, в качестве он кому-то уступал, но всегда до последнего старался помочь, цеплялся за мячи, выигрывал борьбу.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год: 235 матчей, 114 голов, 59 ассистов.
  • Зе Луиш был в клубе с 2015 по 2019 год: 109 матчей, 35 голов, 24 ассиста.
  • Фернандо являлся игроком красно-белых с 2016 по 2019 год: 98 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

Еще по теме:
Зобнин определил свое место в 104-летней истории «Спартака»
Капитан «Спартака» думал о завершении карьеры: «Не вижу смысла переходить в другой клуб» 14
Ловчев отказал капитану «Спартака» в статусе легенды клуба 4
Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига АВС Спартак Зобнин Роман Зе Луиш Фернандо Промес Квинси
Комментарии (10)
алдан2014
1776492101
Достойный выбор
Ответить
andr45
1776492531
«Зе Луиш – не самый очевидный выбор.» Какой дурак задал этот вопрос?
Ответить
ScarlettOgusania
1776493091
Адриано тоже вернул бы, лучшие и победные голы забивал...
Ответить
СильныйМозг
1776495709
Конечно Промес номер один, у него, всегда, был товар. Любят адепты закинуться.
Ответить
suchi-69
1776498003
1 - Глушняков 2 - де Зеув 3 - любой из свиноалкоголиков
Ответить
FWSPM
1776498895
лучше бы составил тройку которых надо выкинуть))
Ответить
zigbert
1776521561
Пожалуй только Промес до последнего мог играть на высоком уровне.
Ответить
Главные новости
Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини
08:09
1
Пьяный загул игрока «Локо», Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком», Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ» и другие новости
01:57
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»
01:31
9
«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба
01:17
3
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
7
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
00:06
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Все новости
Все новости
В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера
00:55
4
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Федотов назвал единственную судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 22:54
2
Радимов встал на защиту Семака: «Не каждый так рискнет, правильно?»
Вчера, 22:46
6
ЦСКА не рассматривает назначение Талалаева
Вчера, 22:27
2
Бубнов высказался о провокационном поступке Кордобы
Вчера, 21:52
15
Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило
Вчера, 21:42
6
Радимов комплиментарно высказался об игре «Спартака»
Вчера, 21:32
4
Решение Семака в матче с «Динамо Мх» назвали гениальным
Вчера, 21:24
3
В «Локомотиве» посоветовали Батракову уйти из клуба
Вчера, 21:19
4
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока 25-го тура РПЛ
Вчера, 20:57
9
Карпукас отказался от нового контракта с «Локо» – его хочет подписать «Краснодар»
Вчера, 20:50
3
Талалаеву предрекли, что его когда-нибудь побьют
Вчера, 20:45
1
ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов
Вчера, 20:36
3
Журавель назвал серьезнейшее преимущество «Зенита» в чемпионской гонке
Вчера, 20:24
3
«Скрывать уже нечего»: экс-игрок ЦСКА – о Челестини
Вчера, 20:21
7
Федотов оценил провокационный жест Кордобы в адрес вратаря «Балтики»
Вчера, 20:12
7
Игрок основы «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы
Вчера, 19:58
1
Экс-игрок «Зенита» и сборной России хочет сменить гражданство и выступать за Армению
Вчера, 19:52
14
Бубнов одним словом описал перепалку Талалаева с Радимовым
Вчера, 19:44
3
Радимов оценил новый лимит на легионеров в РПЛ
Вчера, 19:25
«Локомотив» уверен в крупной победе над «Зенитом» со счетом 3:0
Вчера, 19:14
16
Агент Ненахова высказался об алкогольной вечеринке игрока «Локо»
Вчера, 18:43
Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит»
Вчера, 18:32
12
В КДК высказались о возможной дисквалификации Кордобы перед «Спартаком»
Вчера, 18:20
24
Все новости
