Зобнин составил тройку игроков, которых вернул бы в «Спартак»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин хотел бы возвращения в клуб Квинси Промеса и еще двух легионеров.

– В «Спартаке» ты поиграл с внушительным количеством партнеров. Можешь назвать тройку тех, кого хотел бы вернуть в сегодняшнюю команду?

– Первый – Промес. Второй – Зе Луиш. Третий – Фернандо.

– Зе Луиш – не самый очевидный выбор.

– Это был по-настоящему командный игрок. Может, в качестве он кому-то уступал, но всегда до последнего старался помочь, цеплялся за мячи, выигрывал борьбу.