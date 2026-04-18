Зобнин составил тройку игроков, которых вернул бы в «Спартак»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин хотел бы возвращения в клуб Квинси Промеса и еще двух легионеров.
– В «Спартаке» ты поиграл с внушительным количеством партнеров. Можешь назвать тройку тех, кого хотел бы вернуть в сегодняшнюю команду?
– Первый – Промес. Второй – Зе Луиш. Третий – Фернандо.
– Зе Луиш – не самый очевидный выбор.
– Это был по-настоящему командный игрок. Может, в качестве он кому-то уступал, но всегда до последнего старался помочь, цеплялся за мячи, выигрывал борьбу.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год: 235 матчей, 114 голов, 59 ассистов.
- Зе Луиш был в клубе с 2015 по 2019 год: 109 матчей, 35 голов, 24 ассиста.
- Фернандо являлся игроком красно-белых с 2016 по 2019 год: 98 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
Источник: сайт «Спартака»