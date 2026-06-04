Быстров – ван дер Ваарту: «Ну и пошел он на хрен»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на резонансное высказывание Рафаэля ван дер Ваарта о матче на Евро-2008.

Ранее ван дер Ваарт заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на 1-й минуте. Мы больше не справлялись».

В 1/4 финала того турнира Россия победила Нидерланды со счетом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.

«Ну и пошел он на хрен. О чем говорят его слова? Ни о чем, только о бессилии человека. Не знаю, сошел ли он с ума, но обсуждать эти слова нет вообще никакого повода и смысла.

Если он об этом говорит, намекает на что-то, пусть приводит какие-то доказательства, показывает, какой допинг», – сказал Быстров.