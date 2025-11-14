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Рафаэль ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
Завершил карьеру
11 февраля 1983 (43), Хемскерк
#8 | Полузащитник
176 см | 74 кг
Нидерланды
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Публикации
Семак высмеял слова ван дер Ваарта
11 июля
5
Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
5 июня
6
Павлюченко отреагировал на слова ван дер Ваарта о допинге у сборной России на Евро-2008
4 июня
33
Экс-тренер сборной России отреагировал на подозрения ван дер Ваарта
4 июня
2
Быстров – ван дер Ваарту: «Ну и пошел он на хрен»
4 июня
Билялетдинов ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
4 июня
Аршавин – о словах ван дер Ваарта про допинг: «Для меня самого удивительно, как я бегал»
4 июня
4
Россию обвинили в том, что она победила Нидерланды на Евро-2008 благодаря допингу
3 июня
22
Винисиуса раскритиковали за симуляции в матче с «Баварией»
8 апреля
Ван дер Ваарт рассказал о реакции на шутку про пенис Роналду
2025.11.14 21:00
6
Ван дер Ваарт – о Роналду: «Если бы он был из шоколада, то съел бы сам себя»
2025.11.14 20:32
Ван дер Ваарт дал совет Ямалю
2025.03.25 10:28
Фото
Ямаль приспустил шорты после гола Нидерландам и ответил на критику ван дер Варта
2025.03.24 11:45
2
Ван дер Ваарт пояснил высказывание про эгоистичность Роналду
2024.12.09 17:29
Ван дер Ваарт пошутил о пенисе Роналду
2024.12.09 13:47
3
Роналду дерзко ответил ван дер Ваарту, обвинившему Криштиану в эгоизме
2024.12.05 20:43
1
Ван дер Ваарт назвал лучшего футболиста мира
2024.12.05 12:48
4
Ван дер Ваарт жестко раскритиковал звезду сборной Англии: «За 100 миллионов евро надо уметь пасовать вперед»
2024.07.15 02:42
5
Ван дер Варт раскритиковал сборную Англии: «Что за дерьмовая команда»
2024.07.11 03:35
2
Ван дер Ваарт раскритиковал игру Холанда
2024.04.10 15:23
1
Ван дер Ваарт: «Когда я играл против Месси, я звал маму. Но сейчас его можно остановить»
2022.12.04 12:50
9
Ван дер Ваарт: «Играть за «Барселону» – позор. Это мафия»
2022.08.15 10:10
4
Ван дер Ваарт – о произношении Орловым его фамилии: «Не так уж и плохо»
2020.02.25 14:22
5
Ван дер Ваарт: «Павлюченко – шикарный парень. Он ездил как сумасшедший, даже когда шел снег»
2020.02.25 12:42
3
Ван дер Ваарт – о Кейне: «Я сказал: «Какое же говно этот парень». Теперь он лучший форвард мира»
2020.02.25 11:34
1
Ван дер Ваарт – о поражении Нидерландов от России в 1/4 финала Евро-2008: «Аршавин сыграл как Месси»
2020.02.24 21:48
17
Ван дер Ваарт: «Месси и Роналду лучше ван Дейка»
2019.09.12 20:32
4
Ван дер Варт: «Когда я перешел в «Гамбург» за 5 миллионов, меня знали все. Что за игроки переходят сейчас в «Уотфорд» за 30 миллионов?»
2019.07.25 16:22
6
Ван дер Ваарт: «Люди в Голландии любят Слуцкого»
2019.02.25 08:50
5
Ван дер Ваарт: «Каждой команде нужен такой игрок, как Иско. Не понимаю, почему он не играет в «Реале»
2019.02.13 18:27
1
2
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