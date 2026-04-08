Винисиуса раскритиковали за симуляции в матче с «Баварией»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт раскритиковал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора за симуляции.

Он обсудил игру бразильца в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2), прошедшую в Мадриде, с экс-защитником «Аякса» Данни Блиндом.

Ведущая спросила их, как они относятся к поведению Винисиуса.

Ван дер Ваарт: «Ужасно».

Блинд: «Ну, смотрите, он продолжает представлять серьезную угрозу. Учитывая его скорость, он мог обводить Нойера в этом моменте на 61-й минуте. Но, конечно, он снова нас раздражал. Он считает, что каждое малейшее нарушение – это пенальти».

Ван дер Ваарт: «Как заставить его перестать это делать? Я думаю, это очень досадно, потому что он очень хороший игрок. На самом деле не хочется об этом говорить, но это ужасно раздражает. Он падает после легкого тычка, затем встает и требует красную карточку. Это печально».