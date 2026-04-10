  • Колосков проигнорирует финал Лиги чемпионов и ЧМ-2026: «Не хочу»

Колосков проигнорирует финал Лиги чемпионов и ЧМ-2026: «Не хочу»

Сегодня, 14:42
6

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил об отказе посещать еврокубковые финалы и предстоящий чемпионат мира.

«УЕФА уже приглашал меня на три решающих матча в еврокубках. Но я уже отказался. На финал Лиги чемпионов не полечу в Будапешт. Также это касается финала Лиги Европы и матча за Суперкубок УЕФА.

Будет приглашение на чемпионат мира от ФИФА. У меня это подписано в положении о почетном члене.

Был в Катаре на чемпионате мира, смотрел полуфиналы, матч за третье место и финал. Но в Катар прямой рейс. На чемпионат мира в этом году не поеду, не хочу», – сказал Колосков.

  • Почетному президенту РФС в июне будет 85 лет.
  • Он руководил союзом с 1992 по 2005 год.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Чемпионат мира Колосков Вячеслав
Комментарии (6)
гидромашина
1775821947
Ежели не полетишь туда, отдай место айболиду. Он с радостью поедет в Гейропу, чтобы обплевать там всех плевками презрения.Гы гы
САДЫЧОК
1775822130
Вот так, этот хмырь и футболом руководил и хоккей утопил до этого.
Plyash
1775825387
Хватит лукавить , Слава . Просто РФС не хочет оплачивать тебе поездку , там жара , вдруг уйдёшь в мир иной , так ещё вывозить надо будет , лишние хлопоты . Съездят без тебя , так спокойней .
Mirak92
1775827174
Да хоть кал ложкой ешь, наплевать на тебя
