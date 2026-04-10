Колосков проигнорирует финал Лиги чемпионов и ЧМ-2026: «Не хочу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил об отказе посещать еврокубковые финалы и предстоящий чемпионат мира.

«УЕФА уже приглашал меня на три решающих матча в еврокубках. Но я уже отказался. На финал Лиги чемпионов не полечу в Будапешт. Также это касается финала Лиги Европы и матча за Суперкубок УЕФА.

Будет приглашение на чемпионат мира от ФИФА. У меня это подписано в положении о почетном члене.

Был в Катаре на чемпионате мира, смотрел полуфиналы, матч за третье место и финал. Но в Катар прямой рейс. На чемпионат мира в этом году не поеду, не хочу», – сказал Колосков.